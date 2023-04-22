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Siyaset Bakan Varank'tan İmamoğlu'na tokat gibi 'annesiz-babasız bayram' cevabı! 'Bu son olacak'
Siyaset

Bakan Varank'tan İmamoğlu'na tokat gibi 'annesiz-babasız bayram' cevabı! 'Bu son olacak'

Yeniakit Publisher
2023-04-22 01:01:00 - 2023-04-22 01:23:07
Bakan Varank'tan İmamoğlu'na tokat gibi 'annesiz-babasız bayram' cevabı! 'Bu son olacak'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hataylı depremzedelere, "52 yaşındayım, ilk defa bir bayramın sabahını annemle, babamla bir arada geçirmedim. Evladımla ve eşimle sizin yanınıza geldik" diyen İmamoğlu'na tokat gibi bir cevap verdi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Meral Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İmamoğlu, "52 yaşındayım, ilk defa bir bayramın sabahını annemle, babamla bir arada geçirmedim. Evladımla ve eşimle sizin yanınıza geldik" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmamoğlu'nun sözlerine tokat gibi cevap verdi.

Bakan Varank, İmamoğlu'na, "Bu senin annesiz babasız son bayramın olacak." dedikten sonra şu ifadeleri kullandı:

Biz sizi tarihin çöplüğüne öyle bir göndereceğiz, bundan sonra sürekli annenle babanla bayram kutlayabilirsin.

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