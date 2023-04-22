Bakan Varank'tan İmamoğlu'na tokat gibi 'annesiz-babasız bayram' cevabı! 'Bu son olacak'

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Meral Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İmamoğlu, "52 yaşındayım, ilk defa bir bayramın sabahını annemle, babamla bir arada geçirmedim. Evladımla ve eşimle sizin yanınıza geldik" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmamoğlu'nun sözlerine tokat gibi cevap verdi.

Bakan Varank, İmamoğlu'na, "Bu senin annesiz babasız son bayramın olacak." dedikten sonra şu ifadeleri kullandı:

Biz sizi tarihin çöplüğüne öyle bir göndereceğiz, bundan sonra sürekli annenle babanla bayram kutlayabilirsin.