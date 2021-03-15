Bakan Varank'tan bitcoin açıklaması
Kripto paralara ilişkin konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu sektörün dolandırıcılığa çok müsait olduğunu belirterek "Risk barındıran kripto para alanını başı boş bırakmayacağız. Kripto paralar konusunda negatiftim ama bugün etkin olduklarını görüyoruz. dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kripto paralara ilişkin olarak dolandırıcılığa uygun bir alan dolduğunu belirtti. Bakan Varank "Risk barındıran kripto para alanını başı boş bırakmayacağız. Kripto paralar konusunda negatiftim ama bugün etkin olduklarını görüyoruz" açıklamasını yaptı.