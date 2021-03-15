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Ekonomi Bakan Varank'tan bitcoin açıklaması
Ekonomi

Bakan Varank'tan bitcoin açıklaması

Kripto paralara ilişkin konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu sektörün dolandırıcılığa çok müsait olduğunu belirterek "Risk barındıran kripto para alanını başı boş bırakmayacağız. Kripto paralar konusunda negatiftim ama bugün etkin olduklarını görüyoruz. dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 13:40:00 -
Bakan Varank'tan bitcoin açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kripto paralara ilişkin olarak dolandırıcılığa uygun bir alan dolduğunu belirtti. Bakan Varank "Risk barındıran kripto para alanını başı boş bırakmayacağız. Kripto paralar konusunda negatiftim ama bugün etkin olduklarını görüyoruz" açıklamasını yaptı.

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