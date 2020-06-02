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Ekonomi

Bakan Varank yerli oyun girişimlerine verilen desteği paylaştı:

"Oyun sektöründeki start-up'larımıza son 10 yılda 426,7 milyon lira destekte bulunduk"

Yeniakit Publisher
2020-06-02 19:04:11 -
Bakan Varank yerli oyun girişimlerine verilen desteği paylaştı:

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, oyun sektöründeki yerli girişimlere son 10 yılda 426,7 milyon lira destekte bulunduklarını ifade etti.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, oyun sektöründe yer alan söz konusu yerli firmaların kişi başı 1,7 milyon dolarlık gelire sahip olduğunu ve bu firmaların yaş ortalamasının 6,5 olduğunu belirtti. Varank, şunları kaydetti:

"Oyun sektöründeki start-up'larımıza son 10 yılda 426,7 milyon lira destekte bulunduk. Kişi başı 1,7 milyon lira gelir ile en yüksek katma değere sahip oyun sektörümüzde yer alan firmalarımızın yaş ortalaması 6,5. Gençler hayallerinizin peşinden koşun, biz size yetişeceğiz."

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