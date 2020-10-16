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Teknoloji Bakan Varank Türkiye ile ilgili güzel gelişmeyi duyurdu: İlk defa...
Teknoloji

Bakan Varank Türkiye ile ilgili güzel gelişmeyi duyurdu: İlk defa...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı. Böylece ilk defa dünyada 13. sıraya yükseldik." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 11:32:00 -
Bakan Varank Türkiye ile ilgili güzel gelişmeyi duyurdu: İlk defa...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı. Böylece ilk defa dünyada 13. sıraya yükseldik. Küresel patent başvurularında üst basamaklara çıktığınızda, patentin 'devler ligi'ne girmiş oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, "Bugün buradan bir müjde vermek istiyorum. Patentle Türkiye Yarışması, bundan sonra sadece üniversiteleri değil lise öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilecek. Ayrıca yarışmaya faydalı model bileşenini de ekliyoruz. Böylece öğrencilerimiz, yenilik içeren küçük buluşlarıyla da yarışmaya katılabilecek. 1 Kasım 2020’de Patentle Türkiye’nin üniversite ve lise öğrencileri için yeni başvurularını almaya başlayacağız." dedi.

Varank, açıklamasının devamında, "Uluslararası patent başvurularımız 2019’da yüzde 47 arttı. Bu artış, ülkemizdeki makine, ilaç, kimya, bilgisayar ve elektrik-elektronik gibi yüksek teknoloji alanlarındaki yeni buluşlardan kaynaklandı. Böylece ilk defa dünyada 13’üncü sıraya yükselmiş olduk. Hindistan, İsrail, Avustralya ve Finlandiya gibi ülkeleri geride bıraktık." diye konuştu.

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