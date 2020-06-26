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Ekonomi

Bakan Varank: TÜBİTAK çatısı altında kurduğumuz Kovid-19 platformunda 17 farklı proje yürütüyoruz, 8'i aşı, 9'u da ilaç geliştirme projeleri

Yeniakit Publisher
2020-06-26 15:31:37 -
Bakan Varank: TÜBİTAK çatısı altında kurduğumuz Kovid-19 platformunda 17 farklı proje yürütüyoruz, 8'i aşı, 9'u da ilaç geliştirme projeleri
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