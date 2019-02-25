0553 313 94 23

Bakan Varank sanayicilerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretimindeki eğilimin yakın takipçisiyiz. Gerekli adımları, ekonomi yönetimi olarak atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Son dönemde reel sektörde istihdamı ve üretimi teşvik etmek için çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik." dedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:10
Bakan Varank sanayicilerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretimindeki eğilimin yakın takipçisiyiz. Gerekli adımları, ekonomi yönetimi olarak atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Son dönemde reel sektörde istihdamı ve üretimi teşvik etmek için çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik." dedi.

Bolu'da sanayiciler ile istişare ve değerlendirme toplantısına katılan Varank, burada yaptığı konuşmada, sanayicilerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Varank, tüm gün Bolu'da olacaklarını aktararak, esnafından sanayicisine, gencinden yaşlısına ilin nabzını tutmak istediklerini kaydetti.

Üretimi merkeze alan bir Bakanlık olduklarını söyleyen Varank, şöyle devam etti:

"Ar-Ge'den başlayıp, ürünün ticarileşmesine kadar süren tüm aşamaları destekleyen mekanizmalarımız mevcut. Aslında tüm çabalarımız, milli teknoloji güçlü sanayi vizyonuyla dünyayla rekabetçi bir sanayi altyapısı oluşturmak.

Dolayısıyla sanayicinin yüklerini azaltmak, yatırımları teşvik etmek ve teknolojik yetkinliklerimizi artırmak için çok çalışıyoruz. Görüş ve önerileriniz, bizler için önemli. Bu yüzden yurdun dört bir yanını geziyor, tüm paydaşlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Çözüm odaklıyız, fikirlerinizi hayata geçirmede size yardımcı olmak, en temel önceliğimiz. Sizden beklentimiz, iş gücünüzü daha çok sahiplenip üretim faaliyetlerinize daha güçlü sahip çıkmanız. Sanayi üretimindeki eğilimin yakın takipçisiyiz. Gerekli adımları, ekonomi yönetimi olarak atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bakın son dönemde reel sektörde istihdamı ve üretimi teşvik etmek için çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bunların bir kısmını da bugün Ankara'da diğer bakan arkadaşlarımız TOBB'da yaptıkları toplantıda ilan edecekler."

Bakan Varank, asgari ücret desteği ve 5 puanlık prim indirimi desteğinin devam ettiğini anlatarak, OSB'lerdeki yatırımcılar için arsa tahsis süreçlerini hızlandırdıklarını dile getirdi.

OSB'lerde yapı ruhsatını almasına rağmen iş yeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış girişimcilere bir şans daha verdiklerini belirten Varank, uzatma sürelerini yeniden başlatarak yatırımların tamamlanmasının önünü açtıklarının altını çizdi.

Varank, birkaç gündür yerlileştirme alanında atacakları adımlardan bahsettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz ancak bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmaların üretime olan etkisini en aza indirebiliriz. İşte yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programıyla bu ihtiyaca çözüm bulmak istiyoruz. Programla birlikte desteklerimizi uçtan uça ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız. Enerjiden sağlığa, imalattan yazılıma pek çok sektörde üretim potansiyelimizi yukarılara taşıyacağız.

Yerli katma değer konusunda hem üreticinin hem de tüketicinin farkındalığının yüksek olması gerekiyor. Buradan hareketle hem yerli ürünü üreten hem de bunu kullananın kazançlı çıkacağı bir mekanizma tasarlıyoruz. Nihai amaç, Türk sanayisine katma değerli üretimle çağ atlatmak. Ülkemizin ihtiyacı olan bu yapısal dönüşümü inşallah hep birlikte başaracağız. Üzerinde çalıştığımız bir diğer konu da kamuda yerli malı alımının daha güçlü teşvik edilmesi. Kamu olarak oluşturacağımız ölçekle sanayimizin nitelik ve nicelik açısından gelişmesine liderlik etmek istiyoruz."

(Sürecek)

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:10
  1. Ankara
  2. Bakan Varank
  3. Bolu
  4. toplantı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YTB'nin Diaspora Gençlik Akademisine başvurular başladı
    1. YTB'nin Diaspora Gençlik Akademisine..
    2. Cadde ortasında alacak verecek kavgası..
    3. Hamza Yazıcı kimdir kaç yaşında? | Çok..
    4. Eski Yargıtay üyesi Mustafa Akkuş'a 10..
    5. Avrasya Eğitim Zirvesi nedir? 4...
    6. Atatürk Üniversitesi ile FMV Işık..
    7. Kocaeli'deki yeğen cinayetine tutuklama
    8. Altının kilogramı 227 binliraya..
    9. ÖSYM resmen duyurdu: 21 Nisan'da..
    10. Ayşegül Yılmaz kimdir kaç yaşında? |..
    11. Eda Nur Hancı kimdir kaç yaşında? |..
    12. İran'da emeklilerden "tazminat"..
    13. Sivas’ta 120 bekçi göreve başladı
    14. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
    15. Başkan Çerçi Forum Magnesia’daydı
    16. Tartıştığı akrabalarına gece kulübünde..
    17. Adıyaman Üniversitesinde stratejik..
    18. Isparta’da Vergi Haftası etkinlikleri
    19. Turgutlu’nun Cumhuriyet Caddesi..
    20. GSS ve SGK prim borçlarını..
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler