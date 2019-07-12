0553 313 94 23

Bakan Varank sanayi üretim verilerini değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Mayıs ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak nisan ayında gördüğümüz geçici düşüşü geride bıraktı"- "Ekonomideki bu iyileşmeler güven endekslerine de yansıdı. Haziran ayında hem reel sektörümüzün hem de tüketicilerimizin ekonomiye güveni arttı. Bu eğilimi devam ettirmek için var gücümüzle çalışacağız"

12 Temmuz 2019 Cuma 18:12
Bakan Varank sanayi üretim verilerini değerlendirdi

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin mayısta yüzde 1,3 artarak nisanda görülen geçici düşüşü geride bıraktığını belirterek, "Ekonomideki bu iyileşmeler güven endekslerine de yansıdı. Haziran ayında hem reel sektörümüzün hem de tüketicilerimizin ekonomiye güveni arttı. Bu eğilimi devam ettirmek için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarına yönelik değerlendirmede bulundu.

Sanayi üretiminin mayısta aylık bazda artış gösterdiğine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Mayıs ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak nisan ayında gördüğümüz geçici düşüşü geride bıraktı.Yüksek teknolojili ürünlerin imalatındaki yüzde 25,5'lik ve sermaye malları üretimindeki yüzde 6,5'lik artış, bu gelişmede belirleyici oldu. Haziran ayında üretimin diğer öncü göstergelerinde de pozitif bir performans gözlemledik. İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi 47,9 ile son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Kapasite kullanım oranımız 77,1 ile 2018 Ağustos'undan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Ekonomideki bu iyileşmeler güven endekslerine de yansıdı. Haziran ayında hem reel sektörümüzün hem de tüketicilerimizin ekonomiye güveni arttı. Bu eğilimi devam ettirmek için var gücümüzle çalışacağız. Rekabetçi üretim ve verimliliği merkeze alan 11. Kalkınma Planı, yüksek katma değerli sanayi ve teknoloji öncülüğünde büyüme temel hedefimizi tescilleyen yol haritamız olacak. #MilliTeknolojiGüçlüSanayi hamlesiyle yolumuza devam ediyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 18:12
  1. Mayıs 2019
  2. Sanayi üretim endeksi
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halter: Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası
    1. Halter: Gençler ve Büyükler Ferdi..
    2. Kırklareli’de ağaçtan düşen bir kişi..
    3. 15 Temmuz hazırlıkları sürüyor
    4. Bursa trafiğine 15 Temmuz ayarı
    5. Kayserispor Yasir’e sözleşme imzalattı
    6. Erleri yemin töreninde aileleri yalnız..
    7. Yasak olmasına rağmen denize giren 40..
    8. AK Parti'den S-400 ile ilgili yaptırım..
    9. Almanya'da mülteciler için diploma..
    10. Van Gölü’nde nefes kesen hasta..
    11. ABD'den S-400 açıklaması
    12. Rusya Savunma Bakanlığı S-400’lerin..
    13. Rusya'dan dikkat çeken 'S-400' çıkışı!
    14. Yeni aldıkları araç amca çocuklarını..
    15. Başkan Aşgın’dan süs havuzları uyarısı
    16. Suriyelilerden örnek davranış
    17. 11. Cumhurbaşkanı Gül yeni parti..
    18. Dengir Mir Mehmet Fırat’ın cenaze..
    19. Kayserispor Abdennour ile sözleşme..
    20. Denizlispor Sedat Şahintürk’ü..
    21. Belediye Başkan Yardımcısı Kayaoğlu,..
    22. Sokak ortasında bıçakladı
    23. Trafikte tartışma kanlı bitti
    24. Çorum Belediyesi’nde fırtına mesaisi
    25. Bilecik’te motosiklet kazası; 1 yaralı
    26. Salihli’de yükümlüler şehit..
    27. Baransu’nun tutukluluk halinin..
    28. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan..
    29. ’15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin..
    30. Siirt’te adam öldürmeye teşebbüs eden..
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?