Bakan Varank müjdeyi verdi: Bugün gerçekleştiriyoruz

Mustafa Varank, "Hassas Güdüm Kiti HGK'nın TSK'ya teslimatını bugün gerçekleştiriyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Milli Teknoloji Geliştirme Altyapı Açılış Töreninde konuştu. Varank, "En büyük yerlileşme oranını savunma sanayiinde yaparak yüzde 75 oranına ulaştık" ifadelerini kullandı

Milli Teknoloji Geliştirme Altyapı Açılış Töreni Ankara'da düzenlendi



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, törendeki konuşmasından satır başları:



Ülkemiz açısından tarihi bir gün yaşıyoruz. Bu alanları AR-GE alt yapısını geliştirmek için fırsat olarak görüyoruz. Çabalaramız sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız vizyonla şekillendi. Ülkemize teknolojik üstünlük kazandıracak projeleri hayata geçiriyoruz. En büyük yerlileşme oranını savunma sanayiinde yaparak yüzde 75 oranına ulaştık. Attığımız her adım tam bağımsız ve güçlü Türkiye içindir. TÜBİTAK çalışmalarının altını oyan hain FETÖ'nün ardından ciddi bir reform çalışmasına girdik. Açılışı yapılacak tesisler ve izleyeceğimiz testler Türkiye'nin ortak bir hedefe yöneldiğinde nedenli başarılı olduğunun somut bir kanıtıdır.