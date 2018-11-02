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Bakan Varank, HGK-82'nin test atışını duyurdu: 37 bin 500 feetten 17 kilometredeki hedefi vurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı gerçekleştirilen Hassas Güdüm Kiti 82'nin (HGK-82) yapılan testlerde 37 bin 500 feetten 17kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurduğunu açıkladı. Bakan Varank, başarılı test atışını Twitter hesabından duyurdu.

02 Kasım 2018 Cuma 23:01
Bakan Varank, HGK-82'nin test atışını duyurdu: 37 bin 500 feetten 17 kilometredeki hedefi vurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK SAGE’de geliştirip Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatını gerçekleştirilen Hassas Güdüm Kiti 82'nin (HGK-82) yapılan testlerde, 37 bin 500 feetten 17 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi.

HGK-82'nin, TÜBİTAK SAGE’de geliştirilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatının gerçekleştirildiğini hatırlatan Varank, genel maksat bombalarını ANS/KKS güdümlü mühimmata çeviren HGK-82'nin, yapılan testlerde 37 bin 500 feetten 17 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurduğunu kaydetti.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Ekim'de katıldığı törende teslim edilen HGK-82’nin test atışı gerçekleştirildi. TÜBİTAK SAGE Yerleşkesi’nde, Bakan Varank’ın katıldığı test atışında, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da hazır bulundu.

17 kilometre menzilden hedefi başarıyla vurdu

Konya Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Merkezi’nde icra edilen uçuşta, 37 bin 500 feette F-16 savaş uçağı, 17 kilometre menzilden hedefi başarıyla vurdu.

Bakan Varank, atış sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16 savaş uçağının pilotuyla irtibata geçerek, "Çok başarılı bir atış oldu. İnşallah devamını bekliyoruz. Tebrik ediyorum" dedi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 23:01
  1. Konya
  2. HGK-82
  3. mustafa varank

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