Bakan Varank, Güngören esnafını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Emin olun Kandil'in gözü bu seçimlerde, Pensilvanya'nın gözü bu seçimlerde, bir takım mihrakların gözü bu seçimlerde. 'Acaba milleti Erdoğan'ın arkasında duruyor mu durmuyor mu' diye bu seçim sonuçlarına pür dikkat kesilmiş vaziyetteler. Ama biz onları sevindirmeyeceğiz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı mahzun bırakmayacağız. Onun yüzünü ağartacak bir sonucu, tüm Türkiye'ye ilan edeceğiz." dedi.



Varank, Güngören'de Sevgi Yürüyüşü'ne katılarak Haznedar semtinde bölge esnafını ziyaret etti. Vatandaşa karanfil dağıtan Varank, esnafla da sohbet etti.



Bakan Varank, ayrıca 27 Temmuz 2008 tarihinde Güngören'de bombalı saldırı sonucu şehit olan vatandaşların anısına inşa edilen anıta gelerek karanfil bıraktı ve dua etti.



Ziyaretlerinin ardından Güngören halkına hitap eden Varank, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kaldığını belirterek, Güngören'in üç dönem AK Parti belediyeciliği ile tarihi gelişim yaşadığını anlattı.



Varank, Güngören'de hizmet yarışını yeni bir adayla devam ettireceklerini belirterek, AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir için vatandaşlardan destek istedi.



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı hizmetleriyle sadece İstanbul'un değil tüm Türkiye'nin tanıdığını vurgulayan Varank, Yıldırım'ın çok güçlü bir destekle sandıktan zaferle çıkacağını söyledi.



Varank, Yeni Zelanda'da ırkçı bir teröristin 50 Müslümanı camide şehit ettiğini anımsatarak, katilin manifestosunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ırkçı ifadeleri olduğunu aktardı.



Türkiye'nin İslam'ın sancaktarlığını yapmasından rahatsız olanların olduğunu dile getiren Varank, "Sizler her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durdunuz. En son 15 Temmuz hain darbe girişiminde sizler onun liderliğinde sokaklara çıktınız, o darbecileri alaşağı ettiniz. İnşallah bu dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği vereceksiniz. Emin olun Kandil'in gözü bu seçimlerde, Pensilvanya'nın gözü bu seçimlerde, bir takım mihrakların gözü bu seçimlerde. 'Acaba milleti Erdoğan'ın arkasında duruyor mu durmuyor mu' diye bu seçim sonuçlarına pür dikkat kesilmiş vaziyetteler. Ama biz onları sevindirmeyeceğiz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı mahzun bırakmayacağız. Onun yüzünü ağartacak bir sonucu, tüm Türkiye'ye ilan edeceğiz." diye konuştu.







- "Bu Pazar günü inşallah en güzel zaferi elde edeceğiz"





Vatandaşlardan çevrelerindeki akrabaları ve dostlarını AK Parti'ye oy vermeye ikna etmesini isteyen Varank, "Bazen şuna buna kızmış olanlar, gönül koymuş olanlar olabilir. Ama bizim davamız, nefislerimizden çok daha yüce. Nefislerimizi ayaklarımızın altına alacağız, bu dava için çalışacağız, gayret edeceğiz. Bu Pazar günü inşallah en güzel zaferi elde edeceğiz." dedi.



Bakan Varank, vatandaşların Cumhur İttifakı için seçime kadar kalan günleri iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirterek, Cumhur İttifakı ile birlikte vatanın ve milletin bekası için çalışacaklarını sözlerine ekledi.















