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Bakan Varank: “Gönüllülüğü tetikleyecek, bakanlığın ihtiyaçlarına çare olacak projeler gördüm”

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Genç Hackathon yarışmasında proje geliştirmeye çalışan takımları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ziyarette bulundu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:03
Bakan Varank: “Gönüllülüğü tetikleyecek, bakanlığın ihtiyaçlarına çare olacak projeler gördüm”

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Genç Hackathon yarışmasında proje geliştirmeye çalışan takımları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ziyarette bulundu. Varank, “Gönüllülüğü tetikleyecek, hem de bakanlığın ihtiyaçlarına çare olacak bir iki proje gördüm” dedi.


Başkentte bulunan Altındağ Örnek Stadı’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde 8 ilden 20 takımın katıldığı Genç Hackathon bugün sabah 9’da başladı. Pazar günü saat 15’de sona erecek ve toplamda 30 saat sürecek olan etkinlikte yarışan 82 genç projelerini geliştirerek jürinin beğenisine sunacak. Bu süre zarfı içinde de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank takımların bulunduğu çadırları tek tek gezdi. Yarışmacılara üretecekleri dijital çözümlere ilişkin ve takımlarının kuruluş hikayelerini soran Bakan Varank basın mensuplarına konuştu. Bakan Varank, “Hackhathonlarda yarışmacılar bir araya gelerek beli sürelerle bir çözümü hep beraber geliştirmeye çalışıyorlar. Burada takımlar özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı için bir takım dijital çözümleri üretmek amacıyla bir araya geldiler ve yarış veriyorlar. Tüm Türkiye’den 954 takım buna başvurdu, elemeleri geçen 20 takım şu anda burada yarışıyor. Jüriye, hazırladıkları programları 4 dakikalık sunumlarla sunacaklar. Başarılı olan birinciye 25 Bin TL ödül var. Burada gençleri gönüllülük ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönlendirmeye dönük de takımlar dijital çözümler geliştirmeye çalışıyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı güçlerini birleştiren bir bakanlık. Projelerin hepsi güzel, bakalım jüri nasıl değerlendirecek. Gençlerin aklındaki projeler şu anda bakanlığın ihtiyaç duyduğu konulara da çözüm getirecek işler. Gönüllülüğü tetikleyecek hem de bakanlığın ihtiyaçlarına çare olacak bir iki proje gördüm” dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, gezi sonrasında takımların oluşturuğu yarışmacılarla toplu fotoğraf da çektirdi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:03
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