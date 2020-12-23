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Aktüel Bakan Varank duyurdu: Avrupa Birliği nezdinde de tescillendi!
Aktüel

Bakan Varank duyurdu: Avrupa Birliği nezdinde de tescillendi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milas zeytinyağının, bugün Avrupa Birliği nezdinde de tescillendiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 23:35:00 -
Bakan Varank duyurdu: Avrupa Birliği nezdinde de tescillendi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, Milas zeytinyağının, Avrupa Birliği nezdinde yapılan başvuruya ilişkin inceleme ve ilan süreçlerinin başarıyla tamamlandığını belirterek, 23 Aralık 2020 tarihinde tescillendiğini açıkladı.

Türk Patent ve Marka Kurumundan yapılan açıklamada da AB'ye Milas zeytinyağının tescili için başvurunun 2017'de Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapıldığı belirtildi.

AB'de tescil süreçleri devam eden 18 coğrafi işaret bulunuyor

AB'nin ilgili komisyonunda kabul edilerek 17 Eylül tarihinde ilan edilen başvuruya herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine söz konusu yağın, AB'nin coğrafi işaretli ürünleri arasına girdiğinin kaydedildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Milas zeytinyağı; Antep baklavası Aydın inciri, Aydın kestanesi ve Malatya kayısısından sonra AB'de tescilli 5’inci coğrafi işaretimiz oldu. Türk Patent ve Marka Kurumu, ülkemizde ulusal coğrafi işaret başvurularına ilişkin işlemleri yürütmekle birlikte, AB nezdinde coğrafi işaret koruması başvurusunda bulunmak isteyen kurum ve kuruluşlarımıza teknik anlamda uzmanlık desteği sağlamaktadır."

Açıklamada, AB'de tescil süreçleri devam eden 18 coğrafi işaretin bulunduğu ifade edildi.

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