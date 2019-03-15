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Bakan Varank: "Dünyanın diğer ucundaki bir terörist İstanbul’daki minareleri yıkmaktan, Cumhurbaşkanımızı öldürmekten, Ayasofya’yı geri almaktan bahsediyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Zelenda’daki iki camide gerçekleştirilen katliamı değerlendirerek, "Bu saldırıyı gerçekleştiren teröristin ülkemiz için Cumhurbaşkanımızın için kullandığı ifadelerde oldukça manidardır.

15 Mart 2019 Cuma 16:56
Bakan Varank: "Dünyanın diğer ucundaki bir terörist İstanbul’daki minareleri yıkmaktan, Cumhurbaşkanımızı öldürmekten, Ayasofya’yı geri almaktan bahsediyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Zelenda’daki iki camide gerçekleştirilen katliamı değerlendirerek, "Bu saldırıyı gerçekleştiren teröristin ülkemiz için Cumhurbaşkanımızın için kullandığı ifadelerde oldukça manidardır. Dünyanın diğer ucundaki bir terörist İstanbul’daki minareleri yıkmaktan, Cumhurbaşkanımızı öldürmekten, Ayasofya’yı geri almaktan bahsediyor" dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk olarak Aksaray Belediyesince tadilatı yaptırılarak Kültür Sanat Merkezi’ne dönüştürülen tarihi belediye tiyatro salonunun açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Varank, Yeni Zellanda’da 2 camiye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyı değerlendirerek, “Sevgili kardeşlerimize Rabbim’den rahmet diliyorum. Bu elim hadise bizleri büyük bir hüzne boğmuştur. Ama biz bu saldırıları bir tesadüf olarak, bireysel bir eylem olarak görmüyoruz. Maalesef yıllardır Müslüman karşıtlığını yürüten, İslamofobiyi teşvik eden anlayış bu saldırının azmettiricisidir. Bugün yaşadığımız menfur saldırı dünyadaki dört bir yanındaki tüm Müslümanların nasıl bir tehdit içerisinde olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu saldırıyı gerçekleştiren teröristin ülkemiz için Cumhurbaşkanımızın için kullandığı ifadelerde oldukça manidardır. Dünyanın diğer ucundaki bir terörist İstanbul’daki minareleri yıkmaktan, Cumhurbaşkanımızı öldürmekten, Ayasofya’yı geri almaktan bahsediyor. Kullandığı silahların üstüne yazdığı yazılarda bile bize, tarihimize yönelik nefret açıkça ilan ediliyor. Bizim bu durum karşısında ibret almamız gerekiyor. Bin yıldır İslam yurdu olan bu topraklarda bizi yaşatmamak için niyet eden bu anlayışla yıllardır karşı karşıyayız. Türkiye bunların gözünde son kaledir. Cumhurbaşkanımız bunların gözünde kilit taşıdır. Biz Türkiye’yi savunacağız. Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız. Bu küfrün karşısında Müslüman yürekler olarak bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Dünyanın diğer ucundan ülkemize yönelen bu tehdidi görmezden gelmek isteyenlerin, küçümsemek isteyenleri, bizi çekmek istediği gaflete bizler düşmeyeceğiz. Sorumluluğumuz çok büyük. Güçlü ülkemizi her alanda daha da güçlendireceğiz. Bize güvenen mazlumlara, mağdurlara, Müslüman kardeşlerimizle birlik ve beraberlik içinde olacağız. Allah’ın izni ile biz dik durdukça onlar amaçlarına ulaşamayacaklar, bundan emin olunuz” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:56
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