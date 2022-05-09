  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Bakan Varank dev fabrikayı çekti! İşte Togg'un inşaatı
Teknoloji

Bakan Varank dev fabrikayı çekti! İşte Togg'un inşaatı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank inşaatı hızla devam eden Togg'un fabrikasını havadan görüntüledi. Varank, yerli otomobillerin yıl sonundan önce banttan ineceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 12:26:00 -
Bakan Varank dev fabrikayı çekti! İşte Togg'un inşaatı

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un fabrikasının inşaat ilerleyişini görüntüledi. Bakan Varank, yerli otomobillerin yıl sonundan önce banttan inmeye başlayacağını söyledi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa ettiği fabrikayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank uçaktan çekti.

Bakan Varank "Biraz önce Sabiha Gökçen uçağından çektim. Togg Gemlik üretim üssünde inşaat planlandığı şekilde hızla ilerliyor. Seri üretim araçlar inşallah yıl sonundan önce banttan inmeye başlayacak" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay