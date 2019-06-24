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Bakan Varank Budapeşte’yi ziyaret edecek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 6. Dönem Toplantısı'na eş başkanlık yapmak üzere yarın Budapeşte'ye gidecek.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:45
Bakan Varank Budapeşte’yi ziyaret edecek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 6. Dönem Toplantısı'na eş başkanlık yapmak üzere yarın Budapeşte'ye gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, 25-26 Haziran'da Budapeşte'de Türkiye-Macaristan KEK Toplantısı'na katılımının yanı sıra Türk ve Macar iş insanlarıyla bir araya gelerek, Türkiye'deki fırsatlara ilişkin yatırımcılara bilgi verecek.

6 milyar dolarlık ticaret hacmi

Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics ile ikili görüşmelerde bulunacak olan Varank, Macaristan ile Türkiye arasındaki mevcut iş birliklerine yenilerinin eklenmesi ve iki ülkenin üçüncü taraflardaki iş birliği imkanlarının tespitine yönelik temaslar gerçekleştirecek.

Söz konusu temaslar, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin 2013'te stratejik ortaklık düzeyine çıkmasının ardından Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Budapeşte ziyaretinde belirlenen 6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması açısından önem taşıyor.

Ayrıca, yıl sonunda yapılması öngörülen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 4. Dönem Toplantısı öncesinde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alınmasının da önemli olduğu belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:45
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. Türkiye
  3. Macaristan
  4. Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 6. Dönem Toplantısı
  5. Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen
  6. Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
  7. İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics
  8. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 4. Dönem Toplantısı

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