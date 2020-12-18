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Ekonomi Bakan Varank: Aşı çalışmalarında 3’üncü ülkeyiz
Ekonomi

Bakan Varank: Aşı çalışmalarında 3’üncü ülkeyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle katıldığı TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Konferansı’nda, Türk bilim insanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlattığı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarında gelinen noktaya ilişkin bilgi verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:05:00 -
Bakan Varank: Aşı çalışmalarında 3’üncü ülkeyiz

Varank, dünyada çalışılan farklı aşı teknolojilerinin tamamına ve daha yenilikçi yöntemlere COVID-19 Türkiye Platformu tarafından da çalışıldığını bildirdi. Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında 4 aşı adayının hayvan deneylerinin başarıyla tamamlandığı belirten Varank, “Ekosistemimizdeki 13 aşı adayı Dünya Sağlık Örgütünün listesinde. Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin’in ardından 3’üncü ülkeyiz” dedi. Bakan Varank, son dönemde Türkiye’nin aşı üretim kapasitesini ciddi ölçüde geliştirdiğini belirterek, “Merkezleri Tekirdağ, Kocaeli ve Adıyaman’da bulunan 3 firma, 160 milyon doz aşı üretebilecek kapasiteye sahip. Talep edilmesi durumunda bu kapasitelerini de arttırabilecekler” dedi. Özel sektörün yanı sıra, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezindeki (MAM) Gen Mühendisliği Biyoteknoloji Enstitüsü çatısı altında bir aşı ve ilaç merkezi kurma çalışmalarına başladıklarını belirten Varank, “1 yıl içinde bu altyapıyı tamamlamayı hedefliyoruz. GMP standartlarında kurulacak olan bu merkezde, Türkiye’de ilk kez uçtan uca aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları yapılabilecek. Bu altyapımız tüm Türkiye’ye ve insanlığa hizmet edecek. Bu merkezle Türkiye, aşı ve ilaç üretimi noktasında, çok farklı bir seviyeye gelecek.” değerlendirmesinde bulundu. Varank, COVID-19 Türkiye Platformu’nun çalışmaların “Milli Teknoloji Hamlesi”nin bir parçası niteliğinde olduğunu belirterek, bu ve benzeri platformlar öncülüğünde Türkiye’nin aşı ve ilaç çalışmalarında bir merkez haline gelebileceğini söyledi.

Çalışmalara katılacak

Varank, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile Türkiye’de geliştirilen aşıların faz çalışmalarına katılmayı düşündüklerini belirterek, “Faz çalışmasında aşıyı vurdurmakla ilgili niyetimiz var. Bilimsel çalışmalara katkı sağlamamız önemli. İnsanlığın hayrına ve faydasına risk alınması gerekiyorsa bilim insanlarımıza destek olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

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