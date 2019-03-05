Bakan Varank: “Akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ‘lere, uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz“

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ‘lere, uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz“ dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bir takım ziyaretler ve açılışlara katılmak üzere sabah saatlerinde hızlı tren ile Eskişehir’e geldi. Ardından karayolu ile Mahmudiye’ye geçen Bakan Varank, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nü (Tigem) ziyaret etti. Burada Sera Kent Projesi ile ilgili gerçekleşen sunumu dinleyen Bakan Varank, ardından bir konuşma yaptı. Proje tamamlandığında 10 binin üzerinde vatandaşa istihdam sağlanacağını belirten Bakan Varank, “Tarımsal verimliliği artırma, gıda arz güvenliğini sağlama ve ihracat potansiyelimizi yukarılara taşıma adına oldukça önemli bir projenin sunumunu dinledik. Yatırım sürecinin tüm aşamaları tamamlandığında milyar dolarlarla ifade edileceğimiz bir üretim tesisini şehrimize kazandırmış olacağız. Böylece 10 bin dekarlık alanda, 10 binin üzerinde vatandaşımıza istihdam sağlamamız mümkün olacak. Anlayacağınız bu iş bir memleket meselesi. Biliyorsunuz üretimin her alanında tam bağımsızlık hedefiyle yola çıktık. Savunma sanayiinde nereden nereye geldiğimizi, başarılarımızı hepiniz biliyorsunuz. Ancak biz bununla yetinmiyoruz, yetinmeyeceğiz de. Gerek sanayinin alt sektörlerinde, gerekse tarım gibi hayati alanlarda atılacak adımlarımız var. Yerli ve milli üretim öncülüğünde; yapısal temellerimizi daha da güçlendireceğiz. Seracılık yatırımlarını desteklemek için bakanlığımız geçtiğimiz hafta önemli bir adım attı. Bundan böyle 25 dekarlık modern seracılık yatırımları da öncelikli yatırım teşvikimizin cazip imkânlarından faydalanabilecek“ ifadelerini kullandı.

“Akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ‘lere, uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz“

Akıllı dijital teknolojilerin, seracılıkta da uygulanmasını ve yaygınlaşmasını istediklerini açıklamalarına ekleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, seracılık faaliyetleri üretim sürecinde akıllı teknolojileri kullanmak isteyen vatandaşlara da destek verileceğini söyledi. Varank, “Eskişehir’in de dâhil olduğu, gelişmiş bölgelerde sera yatırımı yapmak isteyenler için asgari arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indirdik. Hem yerli, hem de yabancı yatırımcıların bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmasını istiyoruz. Tam da bu noktada serakent büyük bir potansiyel sunuyor. Sanayisiyle parlayan Eskişehir’i, tarımda da ülkemizin marka şehirlerinden biri yapmak istiyoruz. Seracılığa sunduğumuz imkanlar, sadece yatırım teşvikleriyle sınırlı değil. KOSGEB dün yeni bir çağrıya çıktı. Akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başladık. Bu teknolojileri geliştiren KOBİ‘lere, uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz. Ayrıca, üretim sürecini dijitalleştirmek isteyenleri de teşvik edeceğiz. Bu çağrımız kapsamında, akıllı seracılık sistemleri ve yazılımlarını geliştiren şirketleri de, bunları kullanacak firmaları da destekliyoruz. Böylece akıllı dijital teknolojilerin, seracılıkta da uygulanmasını ve yaygınlaşmasını istiyoruz. Çünkü sera üretiminde teknolojiyi daha etkin kullanarak, verimi ve kaliteyi artırmak mümkün“ şeklinde konuştu.

“26 doktora öğrencisinin yetiştirilmesi için firmaya destek sağlayacağız“

Şirketin, yeni başlatılan sanayi doktora programının da aktif kullanıcısı olduğunu söyleyen Bakan Varank, mezuniyet sonrasında, bu araştırmacıların şirket bünyesinde istihdamının sağlanacağını belirterek, “Serakent projesi 8 yıllık yoğun bir Ar-Ge çalışmasının ürünü. Ülkemizin en büyük özel araştırma laboratuvarlarından biri bu başarının mimarı. Şirketin ürettiği Ar-Ge çıktıları, işte bu tesis sayesinde ticarileşecek. Bakın burada entegre bir sistem kuruluyor. Yani herhangi bir yatırımın çıktısı, başka bir yatırımın girdisi olma özelliğini taşıyor. Sıfır atıkla çalışan koca bir tesisten bahsediyoruz. Dolayısıyla, kaynak verimliliği ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliği açısından örnek alınacak bir proje ile karşı karşıyayız. Gururla ifade etmeliyim ki firmanın başarısında bakanlığımız destekleri önemli bir rol oynadı. Bugüne kadar TÜBİTAK, şirketin 18 farklı projesine destek sağladı. Yıldız Teknopark’ta faaliyet gösteren firma, 8 yıldır teknoparklardaki vergi muafiyeti ve SGK prim desteği imkânından faydalanıyor. KOSGEB de bazı destekleriyle yine firmamıza yardımcı oldu. Şimdi güzel bir gelişme daha var. Şirket yeni başlattığımız sanayi doktora programının da aktif kullanıcısı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle 26 doktora öğrencisinin yetiştirilmesi için firmaya destek sağlayacağız. Bu öğrencilerimiz, eğitimleri boyunca aylık 4 bin 500 lira burs alacaklar. Bu bursun yüzde 25’i firma tarafından karşılanacak. Mezuniyet sonrasında, bu araştırmacıların şirket bünyesinde istihdamı sağlanacak“ diye konuştu.

“Türkiye gelişirken, maalesef Eskişehir yerelde hak ettiği gelişimi gösteremedi“

Eskişehir’in yerelde hak ettiği değeri göremediğini ifade eden Bakan Varank, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Biz Eskişehir’i yatırımların merkezi yapmak istiyoruz. 17 senede Eskişehir’e hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmetlerin en güzellerini kazandırmanın gayreti içinde olduk. İlimize yaptığımız yatırımların miktarı 21 milyar lirayı geçti. Eskişehir’in potansiyeli çok büyük. Türkiye gelişirken, maalesef Eskişehir yerelde hak ettiği gelişimi gösteremedi. Bunun da nedeni yerel yönetimdeki şansızlığı. Şimdi 31 Mart’ta Eskişehir’in önünde tarihi bir fırsat var. Bu fırsatı Eskişehirli kardeşlerimin sahiplendiğini ben görebiliyorum. Hepiniz Burhan Sakallı‘yı Odunpazarı Belediye Başkanlığı döneminden tanıyorsunuz. Eskişehir’e katmak istediği çok şeyler var. İnşallah Eskişehir’de genel ve yerelin uyumunu yakaladığımız anda, Eskişehir şu 20 yılın kayıplarını hızla kapatacak. Her alanda süratle gelişen bir Eskişehir’i göreceğimize ben tüm kalbimle inanıyorum. “

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, buradaki konuşmasının ardından Sera Kent projesinin yapıldığı yere giderek incelemelerde bulundu. Yetiştirilen domateslerin tadına bakan Varank’a Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Emine Nur Günay, Harun Karacan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı eşlik etti.