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Bakan Varank açıkladı: 360 bin TL'ye kadar destek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni girişimcilere 360 bin TL'ye kadar destek sağlayacaklarını açıkladı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 13:03
Bakan Varank açıkladı: 360 bin TL'ye kadar destek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yeni girişimciye 360 bin TL'ye kadar kaynak sağlayacağız" dedi. Bakan Varank ayrıca, “İş Birliği Destek Programı ile ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ’leri büyük işletmelerle işbirliği yapmaları halinde 10 milyon TL’ye kadar destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) 2019 yılı desteklerini ve yeni vizyonunu açıkladı.

"360 bin TL'ye kadar kaynak sağlayacağız..."

KOSGEB'in büyümeyi ve istihdamı odağına alarak; katma değerli ve kapasiteyi geliştiren yatırımlara öncelik vereceğini vurgulayan Bakan Varank, "İş Birliği Destek Programı ile ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ'leri büyük işletmelerle işbirliği yapmaları halinde 10 milyon TL'ye kadar destekleyeceğiz. Girişimciliği Geliştirme Destek Programını yüksek teknolojiye uyarladık. Yeni girişimciye 360 bin TL'ye kadar kaynak sağlayacağız. Teknoyatırım Destek Programını ise hazırlıklarını sürdürdüğümüz Uçtan Uca Yerlileştirme Programı şemsiyesi altında çalıştırarak ülke ekonomimizin önceliklerine göre hayata geçireceğiz" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 13:03
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. KOSGEB

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