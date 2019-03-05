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Bakan Varan ilçelerde SKM açılışı gerçekleştirdi

Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Mahmudiye ve Beylikova ilçelerinde AK Parti’nin Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışı gerçekleştirdi.

05 Mart 2019 Salı 15:06
Bakan Varan ilçelerde SKM açılışı gerçekleştirdi

Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Mahmudiye ve Beylikova ilçelerinde AK Parti’nin Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışı gerçekleştirdi.


Bir takım programlar ve ziyaretler sebebiyle Eskişehir’e gelen Bakan Varank, Mahmudiye ve Beylikova ilçelerine giderek SKM açılışı yaptı. İlk olarak Mahmudiye ilçesine giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank vatandaşlar ile buluştu. Burada yaptığı konuşmada, engelli çocuklar için çok güzel bir tedavi merkezi oluşturduğunun altını çizen Varank, “Ben Mahmudiye’nin bu kadar eski bir tarihe sahip olduğunu bilmiyordum. Bu kadar önemli ecdadımız tarafından da değer verilen bir ilçe olduğunu bilmiyordum. Sizler için atçılık çok önemli. Bizzat biz bugün buna şahit olduk. Atçılık Meslek Yüksek Okulu’nu biliyorsunuz Türk Dünyası Kültür Başkenti projesi kapsamında ilçemize kazandırdık. Oradaki faaliyetleri izledik. Tabii aynı zamanda hemen aynı tesisin içerisinde atlı terapi merkezi de kuruldu. Bu merkez özellikle engelli çocuklarımızın tedavisinde çok büyük bir fark oluşturan yeni bir uygulama. İnşallah Mahmudiye’yi bu anlamda Türkiye için önemli bir konuma getirecek, Türkiye’nin her bir tarafından gelen çocuklarımız, gençlerimiz, kardeşlerimiz burada şifa bulacaklar ve tedavi görecekler” şeklinde konuştu.



“Büyükşehir Belediye Başkanı, hastanenin bir kilometrelik bağlantı yolunu yapmayı bile reddetmiş”


Daha sonra Beylikova ilçesine giderek SKM açılışı gerçekleştiren Bakan Varank, Büyükşehir Belediyesi’nin Şehir Hastanesi’nin bağlantı yolunu hala yapmadığını söyleyerek, “Eskişehir’de şunu görüyoruz. Buradaki Büyükşehir Belediyecilik anlayışı ilçelerimize iten bir anlayışa sahip. Sizler de şahitsiniz. Büyükşehir Belediyesinin Beylikova’ya bir hizmeti oldu mu? Bu ilçeye doğru düzgün hiç bir hizmeti olmadı. Dolayısıyla bizim önümüzdeki seçimlerde sadece Beylikova’da değil, büyükşehirde de hizmet gönüllüsü, hizmet sevdalısı adayımıza destek vermemiz, oy vermemiz gerekiyor. Biz Eskişehir merkezde çok güzel çok modern halkımıza hizmet edecek bir Şehir Hastanesi yaptık. Burada bütün Eskişehirliler faydalanacaktı. Ama arkadaşlarım bana şunu söylüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı, bu hastanenin bir kilometrelik bağlantı yolunu yapmayı bile reddetmiş. Böyle bir belediyecilik anlayışı olmaz. Bu zihniyeti inşallah 31 Mart’ta sandıklara gömmeye var mısınız?” dedi.



“Türkiye’nin beka mücadelesine vereceğiniz desteği düşünerek sandıklara gitmemiz gerekiyor”


Son olarak dünyanın içinde bulunduğu durumdan sağlam çıkabilmek için Cumhurbaşkanına en büyük desteğin verilmesi gerektiğini cümlelerine ekleyen Bakan Mustafa Varank, “Dünyanın içinden geçmekte olduğu konjonktürü görüyorsunuz. Etrafımızdaki ateş çemberini görüyorsunuz. Ülkelerin birbiri ile yaptıkları ticaret savaşlarını görüyorsunuz. Bizim bu konjonktürde sapasağlam durmamız için, Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği vermek için bu seçimde sandıklara sadece bir belediye seçimi olarak değil, Türkiye’nin bekasını, beka mücadelesine vereceğiniz desteği düşünerek sandıklara gitmemiz gerekiyor” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:06
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