Bakan Vahit Kirişci’den pancar çiftçilerine müjde

YENİ AKİT ANKARA

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci resmi sosyal medya hesabından çiftçiler için müjdeleri sıraladı.

2022 üretim döneminde pancar çiftçilerine desteklerinin arttırıldığını söyleyen Bakan Vahit Kirişçi, “16 polar pancar avans fiyatı önceki yıllara göre yüzde 138 artışla 100 TL/ton. Her ton pancar için 50 TL / ton posa bedeli. Kota tamamlama primi 50TL/ton. Üretim ve hasat döneminde 3 yerine 4 nakdi avans. Nakdi avanslarda geçen yıla göre yüzde 178 artışla 18 TL/ ton yerine her avans 50 TL/ ton. İstihkak yaş pancar posası oranı yüzde 17’den yüzde 20’ye çıkarıldı. Kesin fiyat hasat döneminde açıklanacak” diye konuştu.