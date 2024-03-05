Bakan Uraloğlu'ndan "Zengezur" açıklaması

Bakan Uraloğlu, "Dilucu-Iğdır-Kars hattına bu sene inşallah kazmayı vuracağız. Oranın ihalesini yapmıştık. Orası çok sıcak ama bir o kadar da zor bir proje. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra hızlanacaktır bu proje. Orta koridorun bir parçası burası" ifadelerini kullandı.

"IRAK İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Kalkınma yolu ile ilgili Irakla görüşmelerin sürdüğünü de belirten Uraloğlu, "Önümüzdeki ay cumhurbaşkanımızın ziyaretinde görüşülüp, hızlandırılacak. Her düzeyde görüşmelerimiz devam ediyor. İyi ilerliyor" dedi.

Bakan Uraloğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı hattını muhtemelen 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 km'lik metro hattını da bu ay içinde açacaklarını belirtti.

ÇAYIRHAN KÖPRÜSÜ VE TÜNELİ AÇILIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nin olduğu yerde Çayırhan Köprüsü ve tünelinin de bu ay içerisinde açılacağını ifade etti.



ÖNE ÇIKAN VİDEO