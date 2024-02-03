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Gündem Bakan Uraloğlu'ndan ‘Afrika’ çıkarması
Gündem

Bakan Uraloğlu'ndan ‘Afrika’ çıkarması

Yeniakit Publisher
2024-02-03 14:38:00 -
Bakan Uraloğlu'ndan ‘Afrika’ çıkarması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5. dönem karma ekonomik komitesi toplantısına katılmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Cibuti’ye gidiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu beraberindeki heyet ile birlikte Cibuti'yi ziyaret ederek, yeni iş birliği imkanlarının kapılarını aralayacak.

Bakan Uraloğlu, Türkiye- Cibuti Karma Ekonomik Komisyon 5. Dönem Toplantısına katılmak üzere 4-6 Şubat 2024 tarihlerinde Cibuti'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Uraloğlu, 5 Şubat Pazartesi günü, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanı Mahmoud Ali Youssouf ile yapacağı ikili görüşmenin ardından Türkiye- Cibuti Karma Ekonomik Komisyonu 5. Dönem Toplantısına katılacak.

Toplantıda, Türk heyetine Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cibuti Heyetine ise Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanı Mahmoud Ali Youssouf başkanlık edecek.

Türkiye- Cibuti Karma Ekonomik Komisyonu 5. Dönem Toplantısında, Türkiye ve Cibuti arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkileri ortak fayda ilkeleri temelinde artırma ve geliştirme yolları gözden geçirilecek.
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Yatırım ortamının iyileştirilmesi, yasal çerçevenin tamamlanması gibi konuların görüşülmesinin yanında tarım, su, gençlik ve spor, eğitim, sağlık, bilim, enerji ve madencilik, çevre ve şehircilik, ulaştırma gibi alanlarda mevcut iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve yeni iş birliği imkanlarının tespit edilmesi üzerinde çalışılacak.

Bakan Uraloğlu, KEK 5. Dönem Toplantısının ardından Cibuti Cumhurbaşkanı Ismail Omar Guelleh tarafından kabul edilecek.

Uraloğlu, Tarım, Su, Balıkçılık ve Hayvancılık Bakanı Mohammed Ahmed Awaleh ile birlikte Cibutinin kalkınması için gerçekleştirilen projelerin en önemlilerinden biri olan
Türkiye-Cibuti Dostluk Barajının resmi açılış törenine katılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat Salı günü de Cibuti Altyapı ve Ekipman Bakanı Hassan Houmed Mohammed ile bir araya gelecek. Bakan Uraloğlu, Cibuti Şehrindeki İstanbul Meydanı'nın açılış törenine katılacak.

 

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