Bakan Uraloğlu'dan Türkiye'ye müjde: 1 milyon bir hareket olacağını öngörüyoruz... Bayramda ücretsiz olacak

Bakan Uraloğlu, bayramda 30-35 milyon arasında vatandaşın yurt çapında seyahat edeceğini öngördüklerini belirterek, “Karayolu, demir yolu, hava yolu ve diğer ulaştırma modlarında gidiş dönüş seyahatleriyle beraber bir vatandaşımızın bir gidiş bir dönüş, bir de üçüncü bir lokasyona gitmesini de düşündüğümüz zaman 100 milyon civarında bir yolculuk yapılacağını öngörüyoruz. Milyonlarca vatandaşımızın seyahatleriyle memleketimizde bir nevi kavimler göçü yaşanacak diyebilirim. Yani 85-86 milyon olan nüfusumuz var. 1 milyon civarında bir hareket olacağını öngörüyoruz. Yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Kara yollarında 68 bin 680 km yol ağımızda tedbirlerimizi aldık ve denetimlerimizi sıklaştırdık. Çünkü en yoğun seyahatin karayoluyla olacağını biliyoruz ve öngörüyoruz. 7/24 esasına göre ülke genelinde yayılmış 18 adet Bölge Müdürlüğümüz, 122 adet bakım şefliğimiz, 15 tünel bakım işletme şefliği, 41 otoyol bakım işletme şefliği, bayram süresince kesintisiz hizmet verecekler” dedi.

“köprü ve otoyollar bayram tatili sonuna kadar ücretsiz olacak”

Bakan Uraloğlu, trafiği yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldıklarını belirterek, “Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla 9 gün süresince cumartesi sabah itibariyle bayram tatili sonuna kadar ücretsiz olacak. Trafiğin yoğun olduğu karayolu güzergâhlarımızda yol çalışmalarına da ara verdik. Trafiğin yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldık. Tatil süresince devam eden yol bakım onarım çalışmalarına asgari düzeye indirdik” diye konuştu. Zorunlu olan kesimlerde bakım onarım gibi nedenlerle şerit sayısındaki eksilmeleri de gözden geçirdiklerini anlatan Uraloğlu, mümkün olduğu kadar tam şerit sayısıyla trafiğe hizmet edilmesini planladıklarını bildirdi.

Uraloğlu: Fahiş fiyatlarla bilet kesen firmalara para cezası uygulanacak”

Uraloğlu, otobüs terminallerinde denetimleri artırdıklarını belirterek, “Fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili mağduriyet yaşanmaması için firmalara da uyarılarda bulunduk. Özellikle karayolları tarafındaki otoyollarda olacak olan yoğunluğunun önüne geçmek adına bir müddettir hayata geçirdiğimiz serbest geçiş sistemiyle ana güzergahların birçoğunda da gişe alanları hiç hissedilmeden geçilmiş olacak. Bu bayramda bunları da yoğun bir şekilde kullanmış olacağız. Yine otobüs firmalarına turizm taşımacılığında kullanılan otobüsleri kullanmalarına yönelik de izin verdik. Çünkü yoğun bir akış olacağını zaten biraz önce sizlere aktardım. Ek seferler konulmak suretiyle taleplerin karşılanması için de biz bu tasarrufta bulunduk” açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu, korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezalarını takip ederek uygulayacaklarını söyledi.

Memleketlerine gidemeyen vatandaşları da düşündüklerini belirten Uraloğlu, “Tatillerini Ankara, İstanbul ve İzmir’de geçirecek vatandaşlarımız için İstanbul’da Marmaray-Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metroları, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de de İZBAN ücretsiz hizmet vereceklerdir” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO