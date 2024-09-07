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Sosyal Medya Bakan Uraloğlu’dan Roblox ve WhatsApp açıklaması!
Sosyal Medya

Bakan Uraloğlu’dan Roblox ve WhatsApp açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-09-07 00:08:00 -
Bakan Uraloğlu’dan Roblox ve WhatsApp açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox yasağı ve WhatsApp ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Roblox yasağı devam edecek mi?
Uraloğlu, Roblox yasağıyla ilgili, “Roblox oyunu ile ilgili bizle bir temas oldu. BTK olarak yetkimizi kullandık. Burada süreç biraz farklı ilerledik. Beni arkadaşlarım aradı, alınan bir kararı bildirdiler. Ben bu kararla birlikte Roblox denilen oyunu öğrenmiş oldum. Kararları okudum, görselleri izledim. Ben çocuklarımız için endişelendim. 4 saat içinde yasağı uyguladık. Veliler bize 'Allah razı olsun biz engelleyemedik siz engellediniz' dediler.” ifadelerini kullandı.


WhatsApp’a ilişkin de açıklama yapan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi: “Sizin WhatsApp yazışmalarını devlet göremez. Güvenlikle ilgili alınması gerek önlemler alınır. BTK ciddi görevler üstlenmiş durumda. Bir hukuki süreç ve yargı kararı olmadığı sürece kimsenin telefonunu takip edemeyiz. Mahkeme kararı olamadan adım atamayız. Hukuki süreç vardır.”

 

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