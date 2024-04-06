Bakan Uraloğlu yeni projeleri açıkladı! İstanbul Ve Konya’ya Yeni Raylı Sistem

Altunizade-Çamlıca Camii Bosna Bulvarı- Metro Hattı’nın İstanbul’un yoğun yerleşim yerleri olan Kazımkarabekir ve Bahçelievler semtlerine uzatılmasını kapsayan projeyi Bakanlık olarak devraldıklarını bildiren Bakan Uraloğlu, “İstanbullu vatandaşlarımızı bekletmek gibi bir lüksümüz bulunmuyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kararı ile 6 Kilometrelik hattın yapım işleri Bakanlığımıza devredildi” dedi.

Uraloğlu, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Tramvay Hattı’nın devamı olacak 10 kilometrelik Konya Şehir Hastanesi-Stadyum 2. Etap Tramvay Projesi’ni de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yapacaklarını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bosna Bulvarı-Bahçelievler-Kazım Karabekir Raylı Sistem Hattı ile Konya Şehir Hastanesi-Stadyum 2. Etap Tramvay Hattı’nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacağını ifade ederek, “Bilindiği gibi İstanbul başta olmak üzere birçok şehrimizi baştan başa modern raylı sistem ağlarıyla donatma çalışmalarına son yıllarda büyük bir hız kazandırdık. Hatta Bakanlığımız tarafından Türkiye genelinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan toplam kent içi raylı sistem projesi uzunluğu 416 kilometreye ulaştı. Ayrıca İstanbul, Kocaeli ve Bursa’da toplam 60,7 kilometre raylı sistem hattının yapım çalışmalarına da devam ediyoruz. Bu projelerin yapım işinin de bakanlığımız bünyesine geçmesi ile birlikte bu ağımız da genişlemiş oldu” dedi.



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"İstanbullular Trafik Çilesinden Kurtuldu"

Bakan Uraloğlu, Marmaray, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu gibi İstanbul’da 7 adet ayrı metro hattının hizmete aldıklarını ve projelere dur durak demeden devam ettiklerini vurgulayarak, “Amacımız İstanbullu vatandaşlarımıza hizmet etmek. Şu ana kadar İstanbul’da yaptığımız hatların uzunluğu 147,7 kilometreye ulaştı. Bakanlığımız tarafından yapılan metro sistemleri sayesinde İstanbullular trafik çilesinden kurtuluyor. Ancak daha yapılması gereken çok iş var ve İstanbullu vatandaşlarımızı bekletmek gibi bir lüksümüz bulunmuyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı kararı ile Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı- Metro Hattı’nın devamı olam Bosna Bulvarı-Bahçelievler-Kazım Karabekir Raylı Sistem Hattı’nın yapım işleri Bakanlığımıza devredildi” diye konuştu.

Yatırım Programına Alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yapımı bakanlık tatafından gerçekleştirilen “Altunizade-Çamlıca Camii Bosna Bulvarı- Metro Hattı”nın İstanbul’un yoğun yerleşim yerleri olan Kazımkarabekir ve Bahçelievler semtlerine uzatılmasını kapsayan proje olduğunu açıkladı. 6 kilometre uzunluğunda 4 istasyondan oluşan hattın 80 kilometre hıza uygun şekilde tasarlanacağını bildiren Uraloğlu, “Tamamlandığında bu hattımız Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu ile Kazımkarabekir İstasyonunda entegre olacak. Proje için Etüt-Fizibilite güncelleme çalışmalarını tamamlamamızın ardından hızla yatırım programına teklif ederek yapımına başlayacağız. Bu projeyi de hızla İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine kazandıracağız” dedi.

Konya Şehir Hastanesi-Stadyum 2. Etap Tramvay Hattı’nı Yapacağız”

Bakan Uraloğlu, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Konya stadyum- şehir hastanesi 1. Etap tramvay hattı ile birlikte Barış Caddesi Tramvay Hattı’nın da belediye tarafından yapıldığını hatırlattı. Söz konusu hatların entegrasyonunu sağlayacak olan Konya Şehir Hastanesi-Stadyum 2. Etap Tramvay Hattı’nın ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildiğini bildiren Bakan Uraloğlu, “Her zaman söylüyoruz, biz vatandaşlarımız için hizmet siyaseti yapıyoruz, şantiyelerden çıkmıyoruz. Tek amacımız var; vatandaşımızın ayağına taş değmesin. Bu nedenle Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı tramvay hatlarının entegrasyonunu sağlayacak bu hattı da Bakanlığımız yapacak ve Konyalı hemşerilerimizin hizmetine sunacak” dedi.

"10 İstasyondan Oluşacak”

Bakan Uraloğlu, 10 kilometre uzunluğundaki Konya Şehir Hastanesi-Stadyum 2. Etap Tramvay Hattı projesinin Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından da hazırlandığını belirterek, bu sayede Bakanlık yatırım programına alınması için gerekli çalışmaları hızla başlatabildiklerini söyledi. Hattın yatırım programına alınmasından sonra öncelikli olarak ihalesinin hemen yapılacağını bildiren Bakan Uraloğlu, “Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Tramvay Hattı’nın devamı olacak Konya Şehir Hastanesi-Stadyum 2. Etap Tramvay Hattı’nı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tamamlamayı planlıyoruz. 10 istasyondan oluşacak bu 10 kilometrelik hattımızı 80 kilometre hıza uygun inşa edeceğiz. Projemiz yolcu hareketliliğinin yoğunluğunun olduğu Otogar ve Stadyum Bölgelerine de hizmet verecek” diye konuştu.

“Çevreci ve Konforlu Projelere Devam Edeceğiz”

Bakan Uraloğlu, raylı sistem projelerinin çevreci, konforlu, güvenli ve hızlı olduğunu vurgulayarak raylı trafik çilesini de kaldıran raylı sistem projelerine devam edeceklerini söyledi. Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımız liderliğinde sorumluluk alanımızdaki her sektörde Türkiye Yüzyılı’nı şaha kaldıracak projelere imza attık ve atmaya da devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi şehir içi rayla sistem projelerini de üstlenerek vatandaşlarımızın konfora ve çevreci teknolojileri ulaşmasını sağlayacağız. Bu projelere dur durak demeden devam edeceğiz” dedi.