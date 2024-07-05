Bakan Uraloğlu duyurdu! Havalimanlarımızda rekor seyahat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılının ilk yarısında havalimanlarımızda rekor bir seyahat gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakan Uraloğlu, havalimanlarımızda yılın ilk 6 ayında yapılan seyahatlerin miktarını duyurdu. Buna göre, 2024 yılının ilk yarısında havalimanlarımızda rekor sayıda seyehat gerçekleştirildi.
"İÇ HATLARDA 46 MİLYON, DIŞ HATLARDA 58 MİLYONU AŞKIN SEYEHAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ"
Bakan Uraloğlu sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:
Havalimanlarımız Yine Seyahatseverlerin Gözdesi Oldu!
Havalimanlarımızda 6 ayda 104 milyon 833 bin 309 yolcuya hizmet verdik.
Yılın ilk yarısında;
↪iç hatlarda 46 milyon 157 bin 20,
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↪dış hatlarda 58 milyon 568 bin 244 yolcumuz havalimanlarımızı kullandı.
6 ayda;
↪Turizm merkezlerimizdeki havaalanlarında 23 milyon 891 bin 91,
↪Sabiha Gökçen Havalimanı'mızda 19 milyon 822 bin 886,
↪İstanbul Havalimanı'mızda 38 milyon 92 bin 629 yolcumuzu konuk ettik.