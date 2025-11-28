  • İSTANBUL
Anneye 7,2 milyar lira destek

Arsızların orduevine girişi yasaklandı

İmdaaat. Gazeteci susturuluyor! Danıştay emeklisi savcıya koşmuş!

Kırmızı bültenle aranan suçlular Türkiye'ye iade edildi! Bakan Yerlikaya: “Bir bir yakalayıp geri getireceğiz”

Fondaş medyadan ‘vicdansız aklama’

CHP’nin emanetçi lideri Özgür Özel her fırsatta milli medyayı yargılayacağız nutukları atıyor! Gazeteciyi çürütmek de küfürbazı kollamak da CHP’nin işi

Direnme hakkı mı, darbe çağrısı mı? Murat Alan'dan Cumhuriyet yazarına sert tepki

Konut seferberliğinde yeni eşik! Bakan Kurum rakamları açıkladı!

Dolandırıcılar durmak bilmiyor. 37 kişi 1,2 milyon kaptırdı Son hedefleri TOKİ

Ordularını Bayraktar TB2'lerle donattılar! Kardeş ülkede ‘Güç Günü’ kutlandı
Bakan Uraloğlu açıkladı! Sosyal medyaya yaş sınırlaması geliyor

Bakan Uraloğlu açıkladı! Sosyal medyaya yaş sınırlaması geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemelere ilişkin, "Zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz."açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraoğlu, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyon heyetiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, görüşmede yaptığı değerlendirmede, çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehditlerden korumanın en büyük sorumluluklardan biri olduğunu belirtti.

Dijital dünya ve sosyal medya kullanımının hem büyük fırsatlar hem de ciddi riskler barındırdığını ifade eden Uraloğlu, siber zorbalığın, çevrim içi taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalmanın gençleri en çok etkileyen riskler arasında olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, çocuk ve gençleri dijital dünyanın risklerinden korumak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli şekilde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla yapılabilecekleri kapsamlı şekilde ele aldık." ifadesini kullandı.

Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz. Öte yandan, çocuklarımızın sosyal medyaya erişiminde ve kullanıcı hesabı oluşturmasında ebeveyn onayını ve ebeveyn denetimini sağlamayı esas alan adımları istişare ettik."

 

SOSYAL MEDYAYA 16 YAŞ SINIRI GELİYOR ÇOCUK SUÇLUYA CEZA ARTIYOR

NTV'nin haberine göre; Hükümet, çocukların faili olduğu suçlarla ilgili düzenlemeye ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Düzenlemeyle beş farklı kanunda değişiklik yapılması öngörülüyor. Toplamda 17 madde hazırlanmış durumda. Ancak bu taslak içerisinde iki ana başlık var. Onlardan biri Çocuk Suçluyla Mücadeleye Yönelik Düzenlemeler, diğeri ise Çocukların Dijital Tehlikelerden Korunmasına Yönelik Düzenlemeler.

