Denemek için kurdu: Kazancı 1 milyona ulaştı!

"MALİYETİ ÇOK YÜKSEK DEĞİL" Safranın dünyanın en pahalı baharatlarından biri olduğuna işaret eden Pektaş, tesisi başta deneme amaçlı kurduğunu, başarılı olduktan sonra büyütmeye karar verdiğini ve ilgisi olanlara da önerdiğini söyledi. Pektaş, "Bu işe başlamaktaki bir amacım da bölge insanına ek gelir elde edebilecekleri bir üretim yöntemi olduğunu göstermekti. Küçük alanda bile bu işi yapabilirler. Bu işin maliyeti çok yüksek değil. Merak edenler, soranlar, gelip görmek isteyenler oluyor. İlgi duyanlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.