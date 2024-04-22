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Teknoloji Bakan Uralıoğlundan Türksat paylaşımı! İz bırakacağız
Teknoloji

Bakan Uralıoğlundan Türksat paylaşımı! İz bırakacağız

Yeniakit Publisher
2024-04-22 10:08:00 - 2024-04-22 10:09:12

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A ile ilgili açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A ile ilgili yeni bir video paylaştı. Türkiye'nin uzay çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

'İZ BIRAKACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu paylaşımında, "Uzayda TÜRKSAT 6A yerli ve millî uydumuzla iz bırakacağız. Gökyüzüne baktığınızda'' dedi.

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