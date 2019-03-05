Bakan Turhan, Pasinler’e çıkarma yaptı

31 Mart yerel seçimler öncesi Erzurum’un Pasinler ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ak Parti seçim bürosunda vatandaşlara seslendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, mahalli idareler seçimleri öncesi Erzurum’un Pasinler ilçesine geldi. Pasinler’de seçim çalışmaları için gelen Turhan, cumhur ittifakı Ak Parti adayı Ahmet Dölekli’ye destek istedi.

Bakan Turhan, "17 yıllık iktidarda ülkemize olduğu gibi Erzurum ve ilçelerine hizmeti getiren iktidar partisi “Memleket İşi Gönül İşi” sloganıyla hizmetleri sizlere sunmaktan başka bir derdi ve davası yoktur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülke için yaptıklarının en yakın şahidi sizlersiniz. Ülke olarak zor günlerden geçildiğini belirten Turhan, bu seçimler beka seçimidir. Ülkemize karşı saldırıların biri bitiyor biri başlıyor. Onun için gün Cumhurbaşkanımıza ve Ahmet Dölekli kardeşimize sahip çıkma zamanıdır. Ak Parti gönüllerin ve gönüllülerin partisidir. Hizmet aşkı duyanlar bugün saflarını Ak Parti ve Ak Dava’ya gönül verdikleri için bir taşın üstüne taş koyuyor. Pasinler’de üç mahalli dönemdir Ak Parti’ye oy verdiniz. Bu dönemde ben inanıyorum ki yine sandıklardan Ak Parti zaferle ile ayrılacaktır." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, seçim irtibat bürosunda yaptığı konuşmanın ardından ilçe esnafını gezip Ak Parti’ye destek istedi. Kültür sitesinde düzenlenen programa katılan Bakan Turhan akşam Pasinler’den ayrılarak Erzurum’a döndü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a Pasinler’deki programına Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Ak Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti Pasinler İlçe Başkanı Hanifi Temirlenk, Pasinler Cumhur ittifakı Ak Parti Belediye Başkan adayı Ahmet Dölekli ve Ak kadrolar eşlik ettiler.