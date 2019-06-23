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Bakan Turhan oyunu Üsküdar’da kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, oyunu İstanbul’un Üsküdar ilçesindekiAltunizade Hafize Özal Ortaokulu'nda kullandı.

23 Haziran 2019 Pazar 15:20
Bakan Turhan oyunu Üsküdar’da kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, eşi Meral Turhan ile birlikte oy kullanacağı Üsküdar’daki Altunizade Hafize Özal Ortaokulu'na geldi.

2011 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek sandık görevlileriyle selamlaşan Turhan ve eşi Meral Turhan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Eşinin ardından oy pusulası ile zarfını alan Turhan, kabine geçerek oyunu kullandı.

"Ülkemize, İstanbul'umuza hayırlı olsun" temennisiyle oyunu sandığa atan Turhan, imza atmasının ardından okuldan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 15:20
  1. İstanbul
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  3. Meral Turhan
  4. Üsküdar
  5. Altunizade Hafize Özal Ortaokulu

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