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Gündem Bakan Tunç'tan teleferik kazası açıklaması
Gündem

Bakan Tunç'tan teleferik kazası açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-04-12 23:17:00 -
Bakan Tunç'tan teleferik kazası açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasının ardından olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç X hesabından, Konyaaltı'nda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

" Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için çalışmalar büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam etmektedir. Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, hali hazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler. Adli soruşturma, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

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