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Gündem Bakan Tunç'tan İsrail'e yaptırım açıklaması
Gündem

Bakan Tunç'tan İsrail'e yaptırım açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-10-20 19:42:00 -
Bakan Tunç'tan İsrail'e yaptırım açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasının arzu edildiğini söyledi.

Bakan Yılmaz, Antalya temasları çerçevesinde partisinin il başkanlığında partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Tunç, Filistin’de katliam yaşandığını ve bunu kınadıklarını bildirdi.

Filistin'de, çocuklar, yaşlılar, gençlerin katliama maruz kaldığını dile getiren Bakan Tunç, “Filistin’in yanında olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız 7 Ekim’den buyana başlayan Filistin, İsrail çatışmasında o ateşi söndürme noktasındaki gayretlerini takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız 20‘ye yakın devletle görüşme yaptı. Oradaki saldırıların ve ateşkesin noktasında dünyayı harekete geçirmeye çalıştı. Orada İsrail’in Filistinlilere yönelik baskısı Gazze’de abluka altına alınan milyonlarca insan bugüne kadar şiddete maruz kaldı. Bu şiddetin sona ermesi noktasındaki Türkiye’nin dış politikası da devam ediyor. Sorunun çözümünün iki devletli bir yapıdan geçtiğini bağımsız bir Filistin devletinden ve başkenti Doğu Kudüs kurulmadan sorunun çözülemeyeceğini ifade ettik. Uluslararası kuruluşlar her konuda olduğu gibi Filistin noktasında da duyarsız kalıyor. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Soykırım suçunu işleyen uluslararası sözleşmeleri ihlal eden İsrail hakkında gerekli yaptırımların yapılmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

"Antalya hazır"

AK Parti’nin 22 yaşında genç bir parti olduğuna değinen Bakan Tunç, “21 yıldır iktidarda. Milletin kendi eliyle kurduğu iktidara getirdiği bir partidir. Türkiye’nin 81 ilini yatırımla donattık. 21 yılda insani güçlendirmek için politikalarımızı önüne insanı koyduk. İnsanı öncelemeye devam edeceğiz. İstikrarlı kalkınma hamleleri ile ülkemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Şehirlerimizi emin ellere teslim ettikten sonra istikrarlı bir dönem olacak. Koyduğumuz hedeflerle ülkemiz yol almaya devam edecek. Teşkilatlarımızla Antalya’da en yüksek başarıyı sağlayacağız. Antalya’mız hazır” ifadelerine yer verdi.

"19'una talibiz"

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, göreve geldiği dönemden bu yana başarılı bir seçim dönemi geçirdiklerini belirterek, “ Gece gündüz demeden özverili çalışmalarla 14 Mayıs ve 28 Haziran’da başarılı seçin dönemi geçirdik, milletvekili sayısında birinci parti olduk. Antalya‘da 250 bine yakın depremzede kardeşlerimizi ağırladık. Onların yaralarını sarmaya çalıştık. 19 ilçemizin 12’sinde yenilenme yaşandı. Hiçbir kavga gürültü tartışma olmadan bu süreci tamamladık. Teşkilatlarımız 31 Mayıs’ titizlikle hazırlanıyor. 19 ilçeye ve büyükşehire talibiz. Bunu yapabilecek gücümüz var. Antalya halkı hizmetlerin kaldığı yerden devam etmesini istiyor. 4.5 yıldır Antalya’ya çivi çakılmıyor. 1 Nisan sabahında hem büyükşehir belediyesi hem de 19 ilçeyi Cumhur İttifakı mensuplarıyla bir arada zaferle çıkacağımıza inancımız tamdır. 1 Nisan’da şehrimize Cumhurbaşkanımıza şehrin anahtarını teslim etmek nasip olur” açıklamasında bulundu.
Kısa açıklamanın ardından toplantı, parti üyeleriyle basına kapalı olarak devam etti.
Ziyarette, milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal da yer aldı.

Kaynak: İHA
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