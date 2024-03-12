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Gündem Bakan Tunç'tan CHP'lilerin para skandalına ilişkin açıklama!
Gündem

Bakan Tunç'tan CHP'lilerin para skandalına ilişkin açıklama!

Yeniakit Publisher
2024-03-12 15:37:00 - 2024-03-12 15:50:41
Bakan Tunç'tan CHP'lilerin para skandalına ilişkin açıklama!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para destelerini sayarken çekilen görüntülerine ilişkin açıklamada bulundu.

2 gün önce ortaya çıkan görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ekibiyle birlikte balya balya para saydıkları anlar yer aldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir." denildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması esnasında avukat sıfatıyla görevli olduğunu belirten CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise, satın almanın banka aracılığıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çiçek, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından paylaşılan belgeyi de yalanladı.

Tüm bu gelişmelerle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da skandal görüntüye ilişkin resen soruşturma başlattı.

Bakan Tunç'tan açıklama geldi!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'deki para sayma soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu. Tunç, "Savcılık soruşturma başlattı. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Bağış denildi. Bağış ise bunların da kuralları vardır. Bağışın miktarı bellidir. Başka bir kaynaktan mı geliyor? Savcılık bu paranın kaynağını soracaktır." dedi.
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