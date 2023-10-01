Bakan Tunç TİP'li Can Atalay hakkında son noktayı koydu!

Resepsiyondaki gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Tunç, Gezi davasında verilen kararları değerlendirdi.

Gezi olaylarının herkesin gözleri önünde yaşandığını vurgulayan Bakan Tunç, "Yargının kararı ortada, gezi olaylarını da hepimiz hatırlıyoruz. Yüzlerce araç yakıldı, polislerimiz şehit edildi, o olaylardan vatandaşlarımız öldürüldü, kamu binaları tahrip edildi, vatandaşlarımızın dükkanları taşlandı. İstanbul’da bir ateş yakılmaya çalışıldı. Bütün Türkiye’yi bu ateşle yakmaya ve hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik bir kalkışma ortaya çıktı. Yargı konuya el attığında, ‘Gezi yargılanamaz’ ya da ‘Gezi onurumuzdur’ derseniz hukuk devletinde bu olmaz." dedi.

"Terör örgütünün paçavraları Atatürk Kültür Merkezi'nin binasına asılmıştı, siz burada nasıl suç yok diyebilirsiniz?" sorusunu yönelten Bakan Tunç, "Ama maalesef ülkemizde bunu söyleyenler var. Ortada bir suç varsa bunun soruşturması olur. Soruşturuldu, bağımsız ve tarafsız yargı bir karar verdi. Bu karara hepimiz saygı duyacağız." ifadelerini kullandı.

TİP'lilerin hukuk oyunu!

TİP'li Can Atalay hakkında son sözü Yargıtay'ın söylediğini belirten Bakan Tunç, şöyle devam etti:

Mahkumiyet verilenlerden birisiyle ilgili seçilmiş olması nedeniyle ‘Dokunulmazlık kapsamında mıdır’ tartışması var. Bununla ilgili Yargıtay gerekli kararı verdi, Anayasamızın 83. maddesinde bir milletvekili yargılanamaz cümlesi var ama alttaki fıkraları okumayanlar, dokunulmazlığın o fıkradan ibaret olduğunu sanıyor. Aşağıdaki fıkraları okuduğumuz zaman seçimden önce soruşturmasına başlamak kaydıyla diyor.

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