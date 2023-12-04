Bakan Tunç o görüntüleri paylaşarak haykırdı! 'Çocuk katilleri insanlık önünde hesap verecek'
Gazze'de insani aranın sona ermesinin ardından katliama devam siyonist İsrail, boş durumda olan Adalet Bakanlığı binasını patlayıcılarla infilak ettirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze Adalet binasının patladıldığı ana ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "İşgalci İsrail, boş olan Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti" dedi.
Bakan Tunç mesajının devamında, siyonistlerin insanlık suçu işlediğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
Masum sivillerin üzerine bomba yağdıran, Gazze’de taş üstünde taş bırakmayarak savaş suçu işleyen çocuk katilleri elbet bir gün insanlık önünde hesap verecek.