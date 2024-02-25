Bakan Tunç Ekrem İmamoğlu'na isim kullanmadan ders verdi!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koltuğa oturduğu ilk günden beri cumhurbaşkanlığı hayali kurdu.

Bu hayalini başaramayan İmamoğlu, Meral Akşener'in desteğiyle 6'lı masaya uydurma bir ünvan olan, "Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı" diye eklendi. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte İmamoğlu, İstanbul'u terk edip meydan meydan dolaştı.

Seçim hezimetten sonra ise mecburen İstanbul'a döndü. İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğundan edilmesi sürecinde de başrolü oynadı.

Bakan Tunç, bugünkü konuşmasında isim kullanmadan İmamoğlu'na ders verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul’u sadece İstanbul’u düşünecek, sadece İstanbul diyecek bir büyükşehir belediye başkanı yönetmeli. O da işte değerli hemşehrimiz Murat Kurum” dedi.

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