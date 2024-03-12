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Adalet Bakanlığı açıkladı! Katil oğlunu kaçıran Eylem Tok’a kötü haber
Siyaset Bakan Tunç duyurdu! ABD'ye kaçan Eylem Tok ve katil oğlu hakkında flaş gelişme
Siyaset

Bakan Tunç duyurdu! ABD'ye kaçan Eylem Tok ve katil oğlu hakkında flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2024-03-12 17:41:00 -
Bakan Tunç duyurdu! ABD'ye kaçan Eylem Tok ve katil oğlu hakkında flaş gelişme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve katil oğlunun iadesine ilişkin ABD'den yazı geldiğini belirterek açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’nın Beypazarı ilçesini ziyaret etti. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile bir araya gelen Bakan Tunç, Beypazarı Adalet Sarayı ile Kaymakamlığı ziyaret etti. Burada vatandaşlarla hasbihal eden Bakan Tunç yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ABD Adalet Bakanlığından bize yazı geldi"

İstanbul’da oğlunun karıştığı kaza sonrası önce Mısır’a ardından Amerika Birleşik Devletlerine (ABD) kaçan Eylem Tok hakkında soruşturmanın sürdüğünü belirten Bakan Tunç, “Amerika Birleşik Devletleri'yle adli yardımlaşma kapsamında biz yazışmalarımızı gerçekleştirdik. 7 Mart tarihinde de Amerika Birleşik Devletleri’nden iade talebinde bulunduk. İade dosyamızı ilettik ve geçici tutuklama evrakımızı da gönderdik. Bugün itibariyle de Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığından bize yazı geldi. İstenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Burada süreci takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"ABD iade konusunda talebimizi olumlu karşılasın"

Söz konusu olay ile ilgili adli süreci takip ettiklerini aktaran Bakan Tunç, “Önce Mısır'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden talep ettik. Hem diplomatik yollardan talep ediyoruz hem de Interpol aracılığıyla bunlar gerçekleşiyor. Umut ediyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri iade konusundaki talebimizi olumlu karşılasın ve buradaki yargılama süreci de devam etsin” diye konuştu.

Soruşturma dosyası çerçevesinde iki gözaltının gerçekleştiğini aktaran Bakan Tunç, “Kaza sonrası olay yerine gelen ve sonrasında havaalanına anne ve oğlunu bırakan kişi gözaltına alındı. 18 yaşından küçük sürücünün babasının şoförü oradaki mağdurlardan birinin telefonunu emniyete teslim eden kişiyle ilgili olarak da yine gözaltı kararı verildi. Onlar şu anda gözaltında soruşturmaları devam ediyor. Adli süreci titizlikle takip ediyoruz” ifadesini kullandı.

“Cumhurbaşkanının 5'de 3 çoğunluk durumunda tekrar adaylık yolu açılır”

Bakan Tunç’a TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ’ın “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim yoluyla tekrar aday gösterilebilir” sözleri hatırlatıldı. Tunç, verdiği cevapta şunları kaydetti:
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“Anayasamızın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilir ve 2 dönem seçilebilir. Ama 116. maddenin 3. fıkrasında da eğer TBMM Cumhurbaşkanının 2. döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa 5'te 3 çoğunlukla o durumda 3. dönem için tekrar adaylık yolu açılır.”

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