  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Deprem habercisi' denilen yılanlar uyandı! Bir şehri korku sardı

Bir ilk, yapay zeka ile seçimlere müdahale: yeni robot projesine çok sert tepki geldi! Tepki çeken hamle!

DHKP-C’den yargı mensuplarına ölüm tahdidi

Bazı İslam devletlerinin İsrail’e gösteremediği tepki o ülkeden geldi: Bu bir soykırım değilse nedir?

Bakan açıkladı! Çalışma saatleri 40 saate mi düşürülüyor?

Kaçak eşya, lüks araç ele geçirildi! Gümrük ekibinin gözünden kaçmadı: Tam 508 milyon Türk lirası değerinde

Yakında Rusya'ya havada uçuşu sırasında yanıt vereceğiz diyen başkan sözleri ile şaşırttı! Basını son dakika geçti

F-35'leri almaya hazırlanan Yunanistan, MMU Kaan'ın en korkutucu özelliğini açıkladı

Tunç Soyer'den CHP'ye sitem! 'Devrim niteliğindeki eserlere teşekkürü zor gördüler'

Bu özellik ortalığı fena karıştıracak! WhatsApp devine emiri verildi: İşlem göreceği tarihi merak edildi
Gündem Bakan Tunç canlı yayında Türkiye'yi sarsan olay hakkında konuştu: Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı
Gündem

Bakan Tunç canlı yayında Türkiye'yi sarsan olay hakkında konuştu: Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı

Yeniakit Publisher
2024-02-25 04:02:00 -

İstanbul'da Eros isimli bir kediyi cani şekilde öldüren İbrahim Keloğlan ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayıp 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek tepki gösterdiğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tv100 Özel yayınında soruları yanıtladı. Başakşehir’de yılbaşı gecesi kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanmış ve 8 Şubat 2024 tarihindeki Keloğlan hakkında "Evcil Hayvanı Kasten Öldürme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakarak sanığın tahliyesine hükmetmişti.

‘Nasıl olur böyle bir şey?’

Bakan Tunç, olayla ilgili "Kedi Eros’la ilgili o videoyu sonuna kadar izleyemedim. Peşinden koşarken kapattım. Burada kişi 1 ay tutuklu kalmış sonrasında hüküm verilmiş bu hükümde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş. Hemen Cumhuriyet Savcılığımız itiraz etti, itiraz neticesinde Ağır Ceza Mahkemesi kararı kaldırdı yargılama yeniden başlayacak. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Nasıl olur böyle bir şey?’ diyerek beni aradı. Hepimiz bu konuda hassassız. Ceza almış, hükmün açıklanmasının geri açıklanması müessessi var. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor. " diye konuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaçak eşya, lüks araç ele geçirildi! Gümrük ekibinin gözünden kaçmadı: Tam 508 milyon Türk lirası değerinde
Yerel

Kaçak eşya, lüks araç ele geçirildi! Gümrük ekibinin gözünden kaçmadı: Tam 508 milyon Türk lirası değerinde

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Ankara, Denizli, Kocaeli, Trabzon, Tekirdağ, Mersin, Artvin ve Şırnak’ta kaçak tütün ve sigara ür..
Uyuşturucu belası onu da vurdu! Ünlü oyuncu 48 yaşında ama 70 gösteriyor
Gündem

Uyuşturucu belası onu da vurdu! Ünlü oyuncu 48 yaşında ama 70 gösteriyor

Uyuşturucunun insan bünyesinde bıraktığı yıkıcı etki bir kez daha gözler önüne serildi... Peaky Blinders dizisiyle adından söz ettiren 48 ya..
Yakında Rusya'ya havada uçuşu sırasında yanıt vereceğiz diyen başkan sözleri ile şaşırttı! Basını son dakika geçti
Dünya

Yakında Rusya'ya havada uçuşu sırasında yanıt vereceğiz diyen başkan sözleri ile şaşırttı! Basını son dakika geçti

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, yakın zamanda Rusya'ya havada da asimetrik bir yanıt vereceklerini belirterek, "Yanan Rus uça..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23