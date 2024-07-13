Bakan Tunç: ABD, FETÖ iade dosyalarını cevapsız bıraktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç'un açıklamaları özetle şöyle: Çok anlamlı bir konumdayız 15 Temmuz Şehitler köprüsünde bulunan 15 Temmuz şehitler alanındayız. Üzüntülüyüz şehitler verdik ama şanlıyız gururluyuz milletimiz sayesinde şanlı bir direniş gerçekleştirdik. O karanlık gecede milletimiz vatanımız için bağımsızlığımız için demokrasimiz için canlarını feda eden 252 şehidimize rahmetle anıyorum. Rabbim onların emanetine sahip çıkabilmeyi bize nasip eylesin. Öte yandan 2 binden fazla gazimiz var onlar bu vatan için canlarını vermek istediler gazi oldular. Onlara da buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Hala tedavi olan gazilerimiz var onlara da acil şifalar diliyorum.

"DARBELERİ UNUTMAYACAĞIZ"

Önceki gün Bosna Hersek'te bulundum. Srebrenitsa'da 29 yıl önce katledilen şehitlerin 14 tanesinin kimlikleri tespit edildi ve bizde onların cenaze namazlarını kıldık defnettik. 78 şehidin de kemikleri bulundu DNA' testi ile tespit edildi ve eski mezarlar açılarak kemikleri defnedildi. Tabi oradan Aliya İzzetbegoviç'in bir sözü akla geliyor "unutmayınız, unutursanız soykırım tekrarlanır" diyor. Bugün Filistin'de Gazze'de soykırım tekrarlanıyor. Dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor bu durum. O nedenle unutmamak lazım. Darbeleri de unutmamak lazım aslında milletimiz unutmadı ama vesayetçi anlayış unutturdu. O gün ki medya düzeni, vesayetçi kurumlar sayesinde ve tekrarlandı 10 yılda bir darbeler ve muhtıralar.15 Temmuz hain kalkışması darbecilerin yenilgisi ile sonuçlandı. Darbeleri unutmayacağız bir kez daha tekrarlanmaması için.

"DEMOKRASİ KESİNTİYE UĞRADI"

Demokrasi tarihimiz ne yazık ki darbeler tarihi ne yazık ki. 1960 darbesinde başarıyla devam eden Menderes iktidarı sonlandırıldı ve bu ülkenin başbakanı bakanları idama mahkum edildi.

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Sonrasında 1971 muhtırasında yine demokrasiye müdahele edildi ve seçilmiş hükümet iktidardan düşürüldü. Sonra 12 Eylül darbesinde gençler birbirine kırdırıldı sağcı, solcu, alevi sünni çatışmaları ile darbenin taşları düzenlendi ve 1980 darbesi geldi demokrasimiz yine kesintiye uğradı. 1990'lı yıllarda da faili meçhullerin olduğu terörün azdırıldığı PKK terörünün zirveye çıktığı ve ekonomik krizlerin peşi sıra geldiği yıllar. Temel hak ve özgürlüğün kısıldığı, başörtüsü yasaklamalarının yaşandığı, düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı siyasi partilerin kapatıldığı 28 Şubat "Postmodern" darbesine milletimiz maruz kaldı ve milletin iktidarı bir darbe ile sona erdi.

2000'li yıllara geldiğimiz zamanda AK Parti kuruldu 2001 yılının başında. AK Parti kurulur kurulmaz ilk ay hemen bir kapatma davasıyla karşı karşıya kaldı. Kurucu üyelerin içerisinde bir başörtülü birey var diye kapatma davasıyla karşılaştı.

ABD FETÖ İADE DOSYALARINI CEVAPSIZ BIRAKTI

ABD, FETÖ iade dosyalarını cevapsız bıraktı. Bu durum uluslararası hukuka aykırı bir tutum.

Kaynak: AA

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