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Gündem Bakan Tekin'den öldürülen öğretmen için taziye mesajı
Gündem

Bakan Tekin'den öldürülen öğretmen için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2024-05-07 23:23:00 -
Bakan Tekin'den öldürülen öğretmen için taziye mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan için başsağlığı diledi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oktugan'ın uğradığı "menfur saldırı" sonucu vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu elim hadiseyi kınıyor, merhum eğitimcimiz İbrahim Oktugan'a yüce Allah'tan rahmet; ailesi, öğrencileri, mesai arkadaşları ve velilerimize sabır diliyorum. Hepimizi derinden etkileyen bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması ve eğitim ortamlarının daha güvenli alanlar olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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