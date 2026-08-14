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Gündem Bakan Tekin'den AK Parti'nin 25'inci yılı paylaşımı: Türkiye Geleceğe Hazır
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Bakan Tekin'den AK Parti'nin 25'inci yılı paylaşımı: Türkiye Geleceğe Hazır

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Bakan Tekin'den AK Parti'nin 25'inci yılı paylaşımı: Türkiye Geleceğe Hazır

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Tekin paylaşımında "Milletimize hizmet yolunda çeyrek asrı geride bırakan AK Parti'mizin kuruluşunun 25. yılı kutlu olsun. Türkiye geleceğe hazır” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümüne ilişkin şunları kaydetti: "Milletimize hizmet yolunda çeyrek asrı geride bırakan AK Parti'mizin kuruluşunun 25. yılı kutlu olsun. Toplumun tamamını kucaklayan, ülkemizde ve bölgemizde ürettiği çözüm odaklı politikalarda insanı merkeze alan, farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak gören AK Parti, 25 yıl önce bugün kuruldu. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, başta eğitim olmak üzere adalet ve kalkınmada öncü bir Türkiye için ilk günkü aşk ve heyecanla bu büyük millete hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır."

 

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