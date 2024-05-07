Bakan Tekin'den açıklama geldi! İşte 20 bin öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merakla beklenen öğretmen atamalarına ilişkin konuştu.

Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Hazine ve Maliye Bakanlarımız ile çalışma yürütüyoruz. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. İhtiyaçlar doğrultusunda bir dağılım yaptık. "

Tekin ayrıca, "Bugün itibariyle yüzde 50 mülakat yüzde 50 KPSS puanını baz alacağız. Atama yönetmeliğimizdeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanacak." ifadelerini

Öğretmen atama başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "(Öğretmen atamalarına ilişkin) 20 Mayıs’ta başvuru takvimi açılacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Personel Genel müdürlüğümüz ile toplantılar sonrası ihtiyaçlar doğrultusunda en çok atama yapılan ilk 5 branş, 3 bin 263 sınıf öğretmenliği, 2 bin 499 Özel Eğitim Öğretmenliği, 1597 Rehber Öğretmenliği, 1594 Din kültür Eğitmenliği ve 968 İngilizce Öğretmenliği olmuştur.

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