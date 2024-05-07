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Eğitim Bakan Tekin'den açıklama geldi! İşte 20 bin öğretmen ataması açıklaması
Eğitim

Bakan Tekin'den açıklama geldi! İşte 20 bin öğretmen ataması açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-05-07 09:56:00 -
Bakan Tekin'den açıklama geldi! İşte 20 bin öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merakla beklenen 20 bin öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merakla beklenen öğretmen atamalarına ilişkin konuştu.

Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Hazine ve Maliye Bakanlarımız ile çalışma yürütüyoruz. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. İhtiyaçlar doğrultusunda bir dağılım yaptık. " 

Tekin ayrıca, "Bugün itibariyle yüzde 50 mülakat yüzde 50 KPSS puanını baz alacağız. Atama yönetmeliğimizdeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanacak." ifadelerini

Öğretmen atama başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "(Öğretmen atamalarına ilişkin) 20 Mayıs’ta başvuru takvimi açılacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Personel Genel müdürlüğümüz ile toplantılar sonrası ihtiyaçlar doğrultusunda en çok atama yapılan ilk 5 branş, 3 bin 263 sınıf öğretmenliği, 2 bin 499 Özel Eğitim Öğretmenliği, 1597 Rehber Öğretmenliği, 1594 Din kültür Eğitmenliği ve 968 İngilizce Öğretmenliği olmuştur.
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Yorumlar

zalim analizci

bol bol ya öğretmenler yada sağlıkçılar ataması yapın hele hele öğretmenler 365 günün 250 günü yatmakla geçer onunda yarısı sizi protesto etmek ile geçer sağlıkcılarında canı istedimi biz bu gün eylemdeyizle sonrada tasarruf tedbirleri bırakın bu yumuşak politika işlerini

Fetih 1453

150 bin öğretmen ataması yapsanız dahi egitim de başarı getirmez,,90 senedir çocuklarımız sadece Kemal Atatürk u tanıdı ve kemalist oldular Ahlaklarini,,caliskanliklarini,,Vatan ,millet aşkını kaybettiler,,Öğretmenler de kalite yokki ogrencilerinde olsun,,20 sene öncesine kadar,,bu ogretmenler,in içinde şarapçı,,tefeci,, esrarkeş ler ve Fetoculer vardı,,,Önce Ahlak ve Maneviyat,,Vatan sevgisi Öğretmen ler de bunlar kesinlikle olacak,,,Dinsiz devletin öğretmeni de,,öğrencisi de bu kadaf olur,,Laiklik kalkacak,Kemalist zihniyet kalkacak,,evladin,,Annaya babayıa,,öğrenci öğretmenne saygısı sıfır,,bu kemalist laiklik hastaliginin başka çaresi,ilacı, panzehiri yok yok,,
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