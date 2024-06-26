Bakan Tekin, eğitim sendikalarının yöneticileriyle buluştu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, Gölbaşı Mogan MTAL Uygulama Oteli’nde eğitim, öğretim ve bilim hizmetlerinde faaliyet gösteren eğitim sendikalarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, “İstedik ki ben ve arkadaşlarım göreve başlayalı bir yıl geçti, bu bir yıl içinde yaptıklarımızla ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi alalım. Ayrıca önümüzdeki yılın planlamasını yapacağız, bu kapsamda gördüğünüz eksiklikler, aksaklıklar ve varsa önerdiğiniz hususlarla ilgili notlarımızı alalım istedik” açıklamasını yaptı.

Bakan Tekin, sendika başkanlarının dile getirdiği birçok konunun sahadan aldıkları dönüşler neticesinde zaten gündemlerinde olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: “Dile getirilen bazı konularda hazırlıklarımız tamamlandı, bazı konularda hazırlıklarımız var, bazı konularda ise tek başımıza karar veremeyeceğimiz, başka bakanlıklarla hareket ederek karar alacağımız konular var ama hepimiz öğretmen itibarının yükseltilmesiyle ilgili, öğretmenlerin toplumda hak ettiği saygınlığın artırılmasıyla ilgili çalışma konusunda hemfikiriz.”

Eğitim alanında görülen sorunların çözümü noktasında tüm paydaşlarla istişare etmeye hazır olduklarını vurgulayan Tekin, “Yeter ki popülizmden uzak, sistemi beraber çözecek mekanizmalar üretelim. Popülizmden kaçmak adına, atılması gereken her ne tür adım varsa atmaya hazırız” dedi.

Yaklaşık üç buçuk saat süren toplantıda sendika yöneticileri, Bakan Yusuf Tekin’e eğitim politikalarına ilişkin görüş ve önerilerini iletti. Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Milli Eğitim Akademisi başta olmak üzere öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi, öğretmenlere şiddete karşı alınan önlemler, sözleşmeli öğretmenlerin aile birliğinin sağlanması ve mülakat sistemi ile ilgili görüş ve önerilerini paylaşan yöneticiler, ayrıca öğretmenlere disiplin affının getirilmesi, zorunlu eğitim süresi, eğitim öğretim hazırlık ödeneği, proje okullarına öğretmen ve yönetici ataması, öğretmenlere ikinci il dışı tayin hakkı ve becayiş gibi konularda görüş ve önerilerini aktardı.

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