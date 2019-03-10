0553 313 94 23

Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık projesi kapsamında 2021 yılından itibaren depozito uygulamasına geçeceklerini duyurdu.

10 Mart 2019 Pazar 21:31
Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz. Depozito uygulamasıyla birlikte eskiden gidip şişeleri verip, gofret alırdık, yine aynı süreci işleteceğiz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel'in 100. Yıl Mahallesi'ndeki seçim ofisi açılışında yaptığı konuşmada, tüm şehirlerde düzenli depolama tesisleri yaptıklarını söyledi.

"Bu depolamaya artık son vermemiz gerekiyor"

Tekirdağ'da çöplerin vahşi şekilde depolandığına işaret eden Kurum, "Bu depolamaya artık son vermemiz gerekiyor. Biz Sıfır Atık projesine geçtik. Projeyle 14 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtik. Çöplerimizi artık kaynağında ayrıştırıyoruz." diye konuştu.

"2021 yılında geçiyoruz"

Geri dönüşümün doğa ve çevrenin korunması için önemli olduğunu aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Plastik poşetlerimizi ücretlendirdik. İnşallah 2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz. Depozito uygulamasıyla birlikte eskiden gidip şişeleri verip gofret alırdık, yine aynı süreci işleteceğiz. Depozito uygulamasıyla birlikte atıklarımızı kaynağında ayrıştırmış olacağız. Plastik poşetlerde yüzde 70 azalma gördük. Kullanım yüzde 70 azaldı. Bu sayede hem çevremizi hem doğamızı koruyoruz. Gelecek nesillerimize daha iyi şehirler bırakıyoruz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 21:31
  1. Tekirdağ
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk mutfağının sevilen tatlısı: Sütlaç tarifi
    1. Türk mutfağının sevilen tatlısı:..
    2. Bakan Kurum: “CHP Belediye Başkanının..
    3. "Ankara Sevdalıları" buluşması
    4. Orta kulak iltihabının tedavisi nedir?
    5. Motosiklet yarışı faciayla sonlandı
    6. Çanakkale Zafer Kupası Atlama..
    7. Judoda Kayra Sayit'ten altın madalya
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan Belen’de
    9. Bakan müjdeyi verdi: 2020'ye kadar..
    10. Bomba anket: Dünyanın en çok sevilen..
    11. "Cumhur İttifakı'nı başkaları gibi..
    12. Şenol Güneş patladı: Konuşursam kimse..
    13. Sürgündeki Katalan lider Puigdemont AP..
    14. İbrahim Üzülmez: "Milli aradan sonra..
    15. Katil Esed sessizliğini bozdu: Savaş..
    16. İran'dan Irak'a "vizelerin..
    17. Şiar Dergisi, CNR Fuarı’nda yerini aldı
    18. Sait Karafırtınalar: "Hangimiz ligin..
    19. Anadolu Yıldızlar Ligi Salon Hokeyi..
    20. Vali Çağatay, şehit korucunun mevlit..
    21. Karslılar Derneği Şahin’i ve Oruç’u..
    22. Etiyopya'da yolcu uçağının düşmesi
    23. Cani evlat! Görenler gözlerine inanamadı
    24. Arsenal evinde Manchester United'a..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da
    26. Beşiktaş uzatmada kazandı
    27. Fikret Orman’dan Başkan Kocadon’a..
    28. Otostop çeken öğrencileri görünce..
    29. Muhtarlık kavgası hastanede son buldu!
    30. "Cumhur İttifakı'nı seçerek yolumuza..
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru