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Ekonomi Bakan tarih verdi: Emekli ikramiyeleri hakkında kritik açıklama
Ekonomi

Bakan tarih verdi: Emekli ikramiyeleri hakkında kritik açıklama

Yeniakit Publisher
2023-11-01 13:17:00 -
Bakan tarih verdi: Emekli ikramiyeleri hakkında kritik açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere tek seferlik verilecek 5 bin liralık ikramiye ödemesinin, 15 Kasım'ı geçmeyeceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili açıklama yaptı. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bakan Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini söyledi.

Işıkhan, kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" dedi.

12,2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklanmıştı.

HANGİ EMEKLİLER ALACAK?

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

 

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