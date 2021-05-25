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Gündem Bakan Süleyman Soylu’ya bir destek daha
Gündem

Bakan Süleyman Soylu’ya bir destek daha

Trabzon Dernekleri Federasyonu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi. TDF Başkanı İsmail Şatıroğlu, son dönemde Soylu’ya yönelik gerçekleştirilen iftira ve karalamalara tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 15:42:00 -
Bakan Süleyman Soylu’ya bir destek daha

PKK başta olmak üzere terör ve suç örgütleriyle mücadelede üstün başarılara imza atan, hizmetleriyle milletimizin sevgisini ve takdirini kazanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik son dönemde gerçekleştirilen saldırılara Trabzon Dernekler Federasyonu’ndan tepki geldi. Trabzon Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu, yaptığı açıklamada Bakan Soylu’ya destek vererek, konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. TDF Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu şu ifadelere yer verdi:

Kamuoyunun Dikkatine;

Son günlerde yaşadığımız; kanun dışı işlere bulaşmış kişi ve yapılarca, devlet yöneticilerimize dönük karalama ve iftira kampanyalarını hayretle izliyoruz.

Terörün ve kanunsuzluğun üzerine korkusuzca yürüdüğüne şahit olduğumuz, Milletimizin gönlündeki yerinin ne kadar yüce olduğunu yakinen bildiğimiz İçişleri Bakanımız, hemşehrimiz Sn. Süleyman Soylu’ya yapılan saldırıların boşa çıkacağı, Sn. Bakanımızı yolundan döndüremeyeceği aşikardır.

Ülkemizin her bölgesinden 152 derneğimizin bağlı olduğu Trabzon Dernekleri Federasyonu (TDF), Türkiye'mizin çimentosu Trabzonlu hemşehrilerimiz ile birlikte her daim Sn. Bakanımızın yanında durmaya devam edecektir.

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