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Gündem

Bakan Süleyman Soylu'dan vatandaşlara "maske-mesafe-temizlik" uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlardan düğün, nikah, toplantı gibi sosyal etkinliklerin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak yapılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 12:50:00 -
Bakan Süleyman Soylu'dan vatandaşlara "maske-mesafe-temizlik" uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, bakanlığın güvenlik toplantısından fotoğraf paylaşarak koronavirüse karşı uyulması gereken kurallara dikkat çekti.

Bakan Soylu, "Her pazartesi yaptığımız Güvenlik Toplantımızı, maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Düğün, nikah, toplantı gibi her türlü sosyal etkinliklerin de maske-mesafe-temizlik kurallarına uygun olarak yapılması vatandaşımızdan beklentimizdir" ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Asr

Müslüman pis demi uyariyorsunuz musluman sabah aksam 5 vakit temizlik yapiyor çinin pisligiyle bizi korkutuyorsunuz
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mücahit

Vallahi bakanım boşuna konuşuyorsunuz kimsenin umrunda degil dügün salonları bile alt alta üst üste eski usül devam ya tam kapatın nikahtan alıp gitsinler yada kendinizi yormayın.
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