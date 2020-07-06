Bakan Süleyman Soylu'dan vatandaşlara "maske-mesafe-temizlik" uyarısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlardan düğün, nikah, toplantı gibi sosyal etkinliklerin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak yapılmasını istedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, bakanlığın güvenlik toplantısından fotoğraf paylaşarak koronavirüse karşı uyulması gereken kurallara dikkat çekti.
Bakan Soylu, "Her pazartesi yaptığımız Güvenlik Toplantımızı, maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Düğün, nikah, toplantı gibi her türlü sosyal etkinliklerin de maske-mesafe-temizlik kurallarına uygun olarak yapılması vatandaşımızdan beklentimizdir" ifadesini kullandı.