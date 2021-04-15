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Aktüel Bakan Süleyman Soylu'dan vatandaşlara kritik uyarı
Aktüel

Bakan Süleyman Soylu'dan vatandaşlara kritik uyarı

"Salgınla mücadelede önemli bir dönemin içerisindeyiz" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 17:20:00 -
Bakan Süleyman Soylu'dan vatandaşlara kritik uyarı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından koronavirüs salgını ile mücadeleye ilişkin önemli bilgiler verdi. Daha ağır bedellerle karşılaşmamak için kurallara uyulmasının altını çizen Bakan Soylu, "Yaza inşallah, bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Salgınla mücadelede önemli bir dönemin içerisindeyiz. Mücadelede daha ağır bedellerle karşılaşmamak için: 1- Akşam saat tam 18.00'de iş yerlerimizi kapatalım ve en geç 19.00'da evimizde olalım. 2- Tedarik, üretim, sağlık, güvenlik vb. alanlarda kısıtlamada istisnalar mevcuttur. Bu istisnalar, zorunlu işlerin görülmesi içindir.

Muafiyetlerin suistimali, mücadelemize ve kurallara uyanlara haksızlıktır. 3- Tüm güvenlik birimlerimiz ve denetim ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başındadır. Denetimlerde rehberlik ve uyarı önceliğimizdir. Ancak tedbirlere uyulmaması konusunda ısrar, kasıt, istismarda ise idari ve adli yaptırım esastır. Birbirimizi anlayarak, kurallara uyarak, mübarek Ramazan'da salgına karşı iyi netice almalı, yaza inşallah bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız" ifadelerini kullandı.

 

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