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Siyaset Bakan Süleyman Soylu'dan taziye mesajı
Siyaset

Bakan Süleyman Soylu'dan taziye mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl için başsağlığı mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 18:40:00 -
Bakan Süleyman Soylu'dan taziye mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'a rahmet diledi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivas İmranlı'da, trafik kazasında hayatını kaybeden, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Rabb'im, Murat Bey'in mekanını cennet eylesin, kazada yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar nasip eylesin." ifadesini kullandı.

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